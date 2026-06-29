भूकंप के बाद वेनेजुएला में भारत की बड़ी एंट्री, जानिए क्या है ऑपरेशन अमिस्ताद

वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,450 हो गई है. जैसे-जैसे वक्त बीत रहा है, लापता हुए लोगों के बचने की उम्मीद कम होती जा रही है. मौतों का यह आंकड़ा तेजी से बढ़ सकता है. इस बीच भारत की मदद भी वेनेजुएला भी पहुंच चुकी है. ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत 41 सदस्यों वाली टीम वेनेजुएला में तैनात हो चुकी है, जिसमें अनुभवी बचावकर्मी और मेडिकल पेशेवर शामिल हैं. यह टीम वेनेजुएला में फील्ड हॉस्पिटल यूनिट लगा चुकी है और मेडिकल मदद दे रही है. यह टीम मेडिकल प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव कार्यों, आपातकालीन चिकित्सा सहायता और मानवीय राहत कार्यों के लिए वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगी.
In a gesture of solidarity with the people of the Bolivarian Republic of Venezuela, India has launched Operation Amistad, a Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) mission, in response to the devastating earthquake that has caused extensive loss of life, injuries and… pic.twitter.com/lbM6VKxnhi— ANI (@ANI) June 29, 2026
इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने रविवार को बताया कि ‘ऑपरेशन अमिस्ताद' के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला भेजी गई राहत सामग्री, चिकित्सा उपकरण और एक फील्ड हॉस्पिटल की यूनिट वहां पहुंच गई है. उन्होंने कहा कि यह मानवीय सहायता वहां जारी राहत कार्यों को और मजबूत करेगी.
जयशंकर ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘वेनेजुएला तक भारत की मदद पहुंची. मुझे भरोसा है कि फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, राहत सामग्री, दवाएं और मेडिकल उपकरण देश में भूकंप के बाद जारी राहत कार्यों को और मजबूत करेंगे.''
जयशंकर ने इसके साथ ही खेप की कुछ तस्वीरें भी साझा कीं. भारतीय वायुसेना ने भी ‘एक्स' पर एक पोस्ट में ‘ऑपरेशन अमिस्ताद' के बारे में जानकारी साझा की. इसने कहा, ‘‘तेजी, पहुंच और संवेदना के साथ कार्रवाई करते हुए, भारतीय वायुसेना के दो सी-17 ग्लोबमास्टर विमानों ने वेनेजुएला के लिए 23 घंटे की मुश्किल उड़ान पूरी की और दिल्ली से काराकस तक 14,000 किलोमीटर से ज्यादा की हवाई दूरी तय की.''
भूकंप से प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता देने के लिए भारत ने ‘ऑपरेशन अमिस्ताद' शुरू किया है. इसके तहत, राहत सामग्री और 41 सदस्यों वाली बचाव टीम को लेकर वायुसेना के दो सी-17 ग्लोबमास्टर विमान शुक्रवार को वहां जारी राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए रवाना हुए.
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