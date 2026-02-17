आइस हॉकी खेल रहे थे स्कूली बच्चे, तभी दनादन चलने लगीं गोलियां... अमेरिका में 3 की मौत, सामने आया खौफनाक VIDEO

अमेरिका को एक बार फिर गोलीबारी ने दहला दिया है. इस बार अमेरिकी राज्य रोड आइलैंड में युवा आइस हॉकी खेल के दौरान ही गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और संदिग्ध ने खुद को भी गोली मार ली. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार पावकेट पुलिस प्रमुख टीना गोंकाल्वेस ने मीडिया को बताया कि तीन अन्य पीड़ितों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने कहा कि शूटर की मौत स्पष्ट रूप से खुद को मारी गई गोली से हुई है. उन्होंने कहा कि भले पुलिस शूटर की मौत में शामिल नहीं थी, फिर भी अधिकारी जांच कर रहे थे.

रिपोर्ट के अनुसार पुलिस प्रमुख गोंकाल्वेस ने शूटर या मारे गए लोगों की उम्र के बारे में जानकारी नहीं दी है. हालांकि उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मरने वाले दोनों लोग वयस्क (एडल्ट) थे. उन्होंने कहा, "ऐसा लग है कि यह टारगेट बनाकर किया गया हमला था, यह पारिवारिक विवाद हो सकता है."

A man reportedly kiIIed his wife and shot at least two of his children at a hockey game in Rhode Island, per Fox News… 🥹

The shooter is deceased along with his wife, but the kids are reportedly hospitalized. pic.twitter.com/KAM9jogNBe — Heart of the streetz 🩶 (@HOTS_twt) February 17, 2026

उन्होंने कहा कि जांचकर्ता प्रोविडेंस से कुछ मील दूर पॉवकेट में डेनिस एम. लिंच एरिना के अंदर हुई गोलीबारी के गवाहों से बात करने और जो कुछ हुआ उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. हमला आइस हॉकी खेल के दौरान हुआ है और अब पुलिस वहां के वीडियो की भी समीक्षा कर रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो फुटेज में गोली चलते ही तमाम खिलाड़ी कवर के लिए भागते दिख रहे हैं. वीडियो में गोलियां चलने की आवाज (पॉपिंग आवाज) साफ सुनाई दे रही है, गेम देख रहे लोग अपनी सीटों से भागते हुए दिख रहे हैं. एपी की रिपोर्ट के अनुसार मैदान के बाहर, रोते-बिलखते परिवारों और गेम यूनिफॉर्म में हाई स्कूल के हॉकी खिलाड़ियों को बस में चढ़ने से पहले गले मिलते देखा जा सकता था. पुलिस की मौजूदगी के कारण एरिना के आसपास की सड़कें बंद कर दी गईं और हेलीकॉप्टर ऊपर से उड़ते रहे.