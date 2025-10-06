विज्ञापन
विशेष लिंक

'मैंने 9/11 हमले से एक साल पहले ही ओसामा बिन लादेन के बारे में बता दिया था': डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा "मैंने एक साल पहले कहा था कि मैंने ओसामा नाम के एक व्यक्ति को देखा है और मुझे वह पसंद नहीं आया. मैंने कहा था कि उस पर नजर रखनी होगी.’’

Read Time: 3 mins
Share
'मैंने 9/11 हमले से एक साल पहले ही ओसामा बिन लादेन के बारे में बता दिया था': डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा- मैंने 9/11 हमले के एक साल पहले चेतावनी दी थी
  • डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेवी सील के जवानों ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था और इतिहास इसे कभी नहीं भूलेगा
  • ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 9/11 हमले से एक साल पहले ही ओसामा बिन लादेन पर नजर रखने की चेतावनी दी थी
  • ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका वहां आसानी से जीत सकता था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन के ठिकाने पर धावा बोलने और उसके सिर में गोली मारने वाले अमेरिकी नेवी सील के जवान थे. ट्रंप ने यह भी दोहराया कि 2001 में अल-कायदा आतंकवादियों द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पर हमले से एक साल पहले ही उन्होंने लादेन के बारे में चेतावनी दी थी.

अमेरिकी नौसेना की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष समारोह के दौरान रविवार को वर्जीनिया के नॉरफोक में ट्रंप ने कहा, ‘‘इतिहास कभी नहीं भूलेगा कि वो नेवी सील के जवान थे जिन्होंने ओसामा बिन लादेन के परिसर में घुसकर उसके सिर में गोली मारी थी. याद रखिएगा.'' ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 9/11 हमले से एक साल पहले ही अधिकारियों से लादेन पर नजर रखने को कहा था.

उन्होंने कहा, ‘‘कृपया याद रखें, मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से ठीक एक साल पहले ओसामा बिन लादेन के बारे में लिखा था. मैंने कहा था, ‘आपको ओसामा बिन लादेन पर नजर रखनी होगी.' मैंने एक साल पहले कहा था कि मैंने ओसामा नाम के एक व्यक्ति को देखा है और मुझे वह पसंद नहीं आया. मैंने कहा था कि उस पर नजर रखनी होगी.''

ट्रंप ने कहा, “उन्होंने नजर नहीं रखी. एक साल बाद उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया. इसलिए मुझे थोड़ा श्रेय लेना चाहिए, क्योंकि कोई और तो मुझे देगा नहीं.'' ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नौसेना ने ही लादेन के ‘‘शव को जहाज यूएसएस कार्ल विंसन से समुद्र में फेंक दिया था.''

मई 2011 में अमेरिकी नेवी सील ने एक अभियान में लादेन को मार गिराया था, जो पाकिस्तान के एबटाबाद में एक मकान में छिपा हुआ था. यह कार्रवाई तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में की गयी थी. पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के आलोचक रहे ट्रंप ने यह भी कहा, ‘‘अमेरिका, अफगानिस्तान में आसानी से जीत जाता. हम हर युद्ध आसानी से जीत सकते थे.''

यह भी पढ़ें: ट्रंप ने अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े शहर को क्यों बनाया ‘वॉर जोन'? 300 सैनिक कर दिए तैनात

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Donald Trump, Osama Bin Laden, 9/11 Attack
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com