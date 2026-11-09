उम्मीद है मरकर स्वर्ग जाऊंगा... हार के बाद भूल सुधार मोड में ट्रंप, ईरान से लेकर इमिग्रेशन पर नरम पड़े

अमेरिका के राष्ट्रपति आजकल बदले-बदले नजर आ रहे हैं. हालांकि, बयान वो पहले ही की तरह अब भी बदल रहे हैं. रविवार शाम प्रसारित हुए 60 मिनट के एक इंटरव्यू में ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की ऐतिहासिक हार पर अपनी राय रखी. इस दौरान उन्होंने विरोधी पार्टी डेमोक्रेट्स को आव्रजन (इमिग्रेशन) जैसे विवादित मुद्दे पर साथ मिलकर काम करने का न्योता भी दिया. इससे पहले तक वो डेमोक्रेट्स को हर बात के लिए कसूरवार ठहराते रहते थे.

अपनी भारी अलोकप्रियता के बावजूद, ट्रंप ने इस करारी हार के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं माना. उल्टा उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार उनकी लोकप्रियता का फायदा अपने चुनाव प्रचार में नहीं उठा सके. हालांकि, उन्होंने उन क्षेत्रों को स्वीकार किया जहां वे अलोकप्रिय रहे, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वे ज्यादातर मुद्दों पर समझौता करने के मूड में नहीं हैं, खासकर ऐसे समय में जब डेमोक्रेट्स कांग्रेस में बहुमत हासिल करने की तैयारी कर रहे हैं. तो यहां जानिए ट्रंप के इस इंटरव्यू की बड़ी बातें- ट्रंप ने माना कि इमिग्रेशन को लेकर उनके प्रशासन की सख्त कार्रवाई काफी अलोकप्रिय रही, और उनके विचार से यह कुछ ज्यादा ही कठोर थी. उन्होंने विशेष रूप से उन प्रवासियों का जिक्र किया, जो बिना कोई गंभीर अपराध किए दस साल या उससे अधिक समय से देश में रह रहे हैं. सीबीएस के रॉस डौथैट के साथ हुए साक्षात्कार में ट्रंप ने अपने दुश्मनों पर कहा, "मुझे लगता है कि वे बहुत बुरे लोग थे, और मैं उन्हें पसंद नहीं करता. बल्कि मैं 'नफरत' शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं. मैं सच में अपने कुछ दुश्मनों से नफरत करता हूं." उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "शायद अब मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नफरत नहीं करता, क्योंकि मैं सच में अपने कुछ दुश्मनों से नफरत करता हूं, और हमेशा करता रहूंगा." पिछले हफ्ते उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हार के लिए ईरान युद्ध को जिम्मेदार बताया, तो ट्रंप का रुख काफी हद तक समर्थन वाला लगा. मगर, अब ट्रंप ने कहा, "मैं बस यही चाहता था कि वे वहां एक बात कहते. अगर उन्हें ऐसा लगा हो (और इसके बारे में तो आपको उन्हीं से पूछना होगा) कि अगर आपको यह फिर से करना पड़े, तो क्या आप ऐसा करेंगे? देखिए, वे निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं. और मेरा जवाब तो साफ तौर पर 'हां' है." उन्होंने बताया कि ईरान से जुड़े उस लेख के बारे में वेंस ने उनसे पहले ही बात की थी, लेकिन उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वे उस लंबे लेख की कंटेंट की गहराई में नहीं गए. वेंस के साथ हुई अपनी पिछली बातचीत को याद करते हुए ट्रंप ने कहा, "उन्होंने मुझसे पूछा, 'आपकी क्या राय है?' मैंने कहा, 'जो आपको सही लगे, वही लिखो.' वैसे, आप लिखने क्या वाले हैं?" इंटरव्यू में, ट्रंप ने संकेत दिया कि अगर वेंस चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें अपने आप उनका समर्थन नहीं मिल जाएगा. इसके बजाय, राष्ट्रपति ने सोचा कि हो सकता है कि वे अपना समर्थन दें ही नहीं. संभावित समर्थन के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, "शायद. ज़रूरी नहीं है." बाद में उन्होंने जोड़ा, "हो सकता है कि मेरे लिए इसमें न पड़ना ही बेहतर हो." जब उनसे पूछा गया कि वेंस के अलावा उनकी शॉर्टलिस्ट में और कौन हो सकता है, तो ट्रंप ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो का नाम लिया. ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि मार्को बहुत बढ़िया हैं. वे सच में अपना काम पसंद करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं. वे शानदार काम कर रहे हैं. ऐसे और भी कई लोग हैं जिनके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा. कुछ सीनेटर बहुत बेहतरीन हैं. मैं उन सभी को जानता हूं. वे मुझे बहुत पसंद हैं." अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के अंतिम चरण में प्रवेश करते हुए, ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के साथ जूझना होगा, जो अब धीरे-धीरे उनसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है. उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि उनका मानना ​​है कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर उनके समर्थन का अभी भी काफी महत्व है. उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि अगर मैं समर्थन देता हूं, तो यह एक बड़ी भूमिका निभाएगा, क्योंकि मेरा समर्थन करने का प्रभाव बहुत मजबूत रहा है.” इंटरव्यू का सबसे तीखा हिस्सा तब आया जब डौथैट ने ट्रंप से उनके परिवार के व्यापक व्यावसायिक हितों (जिनमें क्रिप्टो भी शामिल है) के बारे में सवाल किए, जिन पर डेमोक्रेट्स ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका एक बेटा, जिसे उन्होंने "बहुत सीधा और अच्छा इंसान" बताया, उनके पैसों का प्रबंधन करता है. उन्होंने बताया कि इन पैसों का ज्यादातर हिस्सा निवेश के लिए वॉल स्ट्रीट की सबसे बड़ी कंपनियों को दे दिया जाता है." रिपब्लिकनों की करारी हार के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, ट्रंप ने आम धारणा को दोहराते हुए कहा कि ऐसा ईरान युद्ध और गैस की कीमतों के कारण हुआ. साथ ही, उन्होंने इजरायल के प्रति शत्रुता को भी एक वजह बताया. ट्रंप ने कहा, "उन्हें युद्ध पसंद नहीं आया. उन्हें यह बात भी पसंद नहीं आई कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं, जबकि मैंने उन्हें काफी कम स्तर पर रखा था. और हैरानी की बात यह है कि इजरायल के प्रति भी लोगों में बहुत ज्यादा नापसंदगी है." जब उनसे पूछा गया कि उनके मरने के बाद क्या होगा, तो ट्रंप ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि लोग मुझे याद करेंगे." उन्होंने खुद को एक "धार्मिक व्यक्ति" भी बताया और कहा कि उन्हें स्वर्ग जाने की उम्मीद है.

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