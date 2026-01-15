अमेरिका में फिर बवाल- ट्रंप की पुलिस ने अप्रवासी को मारी गोली, महिला की जान लेने के ठीक 7 दिन बाद एक्शन

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेडरल जवान ने बुधवार, 14 जनवरी को वेनेजुएला से आए एक आप्रवासी (इमिग्रेंट) को गोली मारकर घायल कर दिया है. यह घटना भी मिनियापोलिस में हुई जहां ठीक एक हफ्ते पहले यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के एक एजेंट ने जांच अभियान के दौरान एक 37 वर्षीय महिला को गोली मारी थी, जिससे महिला की मौत हो गई थी. इस बार फेडरल अधिकारियों ने कहा कि उसके जवान पर गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान फावड़े से हमला किया गया और खुद को बचाने के लिए जवान ने व्यक्ति के पैर में गोली मार दी.

पिछले एक हफ्ते से मिनायापोलिस में ट्रंप के अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच भारी तनाव की स्थिति है. ऐसे में बुधवार को संघीय अधिकारी और प्रदर्शनकारी आमने-सामने आ गए. घटनास्थल के पास सड़क पर धुआं भर गया था क्योंकि गैस मास्क और हेलमेट पहने अधिकारियों के एक समूह ने भीड़ पर आंसू गैस दागे थे. जबकि प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के जवानों पर बर्फ के गोले फेंके और नारे लगाए कि ये हमारी सड़कें हैं.

होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान में कहा कि संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने वेनेजुएला के आए एक व्यक्ति को रोका जो अवैध रूप से अमेरिका में था. DHS ने कहा कि व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, वह एक खड़ी कार से टकरा गया. DHS के अनुसार, जब अधिकारी उस व्यक्ति तक पहुंचा तो पास के अपार्टमेंट से दो अन्य लोग निकले और तीनों ने अधिकारी पर हमला करना शुरू कर दिया.

At 6:50 PM CT, federal law enforcement officers were conducting a targeted traffic stop in Minneapolis of an illegal alien from Venezuela who was released into the country by Joe Biden in 2022.



In an attempt to evade arrest, the subject fled the scene in his vehicle and crashed… — Homeland Security (@DHSgov) January 15, 2026

DHS ने कहा, "अपनी जान और सुरक्षा के डर से, क्योंकि उस पर तीन व्यक्तियों ने घात लगाकर हमला किया था, अधिकारी ने अपनी जान बचाने के लिए सेल्फडिफेंस में गोली चलाई." इसमें कहा गया है कि अपार्टमेंट से बाहर आए दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है. गोलीबारी उस स्थान से लगभग 7.2 किलोमीटर उत्तर में हुई है, जहां ठीक एक हफ्ते पहले रेनी निकोल गुड को मारा गया था.

यह भी पढ़ें: VIDEO: कार आगे बढ़ाते ही एजेंट ने दाग दी 3 गोली, अमेरिकी महिला की मौत, ट्रंप के एजेंट के कारनामे पर बवाल