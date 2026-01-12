विज्ञापन
ट्रंप को ईरान का दो टूक जवाब- 'जंग नहीं चाहते लेकिन जंग के लिए पूरी तैयारी हैं'

US Iran Tension: ईरान में बढ़ती हिंसक वारदातों के बीच ट्रंप ने बार-बार धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया तो वह इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे. अमेरिका ईरान के अंदर सैन्य कार्रवाई कर सकता है.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई
  • ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पूरी तरह तैयार है
  • अराघची ने कहा कि ईरान निष्पक्ष और आपसी सम्मान के आधार पर अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है
  • अमेरिकी राष्ट्रपति प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई की स्थिति में ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है
ईरान में जारी सालों के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार- बार सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दे रहे हैं. ऐसे में ईरान ने साफ शब्दों में उन्हें जवाब दे दिया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ट्रंप से कहा है कि हम जंग नहीं चाहते लेकिन जरूरत पड़ी तो ईरान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है. तेहरान में सरकारी टीवी द्वारा ब्रॉडकास्ट किए गए विदेशी राजदूतों के एक सम्मेलन में कहा अराघची ने कहा, "इस्लामी गणतंत्र ईरान युद्ध नहीं चाह रहा है, लेकिन युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है. हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन ये बातचीत निष्पक्ष, समान अधिकारों वाली और आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए."

ईरान के विदेश मंत्री ने बिना सबूत दिए सोमवार को यह भी दावा किया कि पूरे ईरान में विरोध-प्रदर्शनों के बाद "स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई है".

डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ईरान को चेतावनी

ईरान की सरकार 2022 के बाद सबसे बड़े प्रदर्शनों का सामना कर रही है. हिंसक विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की जान गई है. ईरान में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है जिससे मौतों का सटीक आंकड़ा सामने नहीं आ पा रहा है. ऐसे में लगातार बढ़ती हिंसक वारदातों के बीच ट्रंप ने बार-बार धमकी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया गया तो वह इसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे. अमेरिका ईरान के अंदर सैन्य कार्रवाई कर सकता है.

डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में यह दावा किया है कि उनके दबाव के कारण ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है और वो इसकी तैयारी में जुटे हैं. हालांकि, ट्रंप ने यह भी कहा कि “हमें मीटिंग से पहले एक्शन लेना पड़ सकता है". उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में इंटरनेट बहाली को लेकर वो एलन मस्क से बातचीत की योजना बना रहे हैं.

यह सवाल पूछे जाने पर कि क्या वह मस्क की SpaceX कंपनी के साथ बातचीत करेंगे, जो स्टारलिंक नाम की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देती है, ट्रंप ने रिपोर्टरों से कहा, "वह इस तरह के काम में बहुत अच्छे हैं; उनकी कंपनी बहुत अच्छी है." मस्क और SpaceX ने इस पर टिप्पणी नहीं की है. गुरुवार से इंटरनेट ब्लैकआउट के कारण ईरान से जानकारी का फ्लो लगभग रुका हुआ है.

US Iran Tension, Iran, Iran Protest
