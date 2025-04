दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है. एआई का इस्‍तेमाल कई क्षेत्रों में किया जा रहा है. हालांकि अब चीन के सरकारी मीडिया ने इंटरनेट पर एआई-जनरेटेड वीडियो जारी किए हैं. इस वीडियो के जरिए चीन ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और उनके द्वारा हाल ही में लगाए गए टैरिफ को लेकर निशाना साधा है. वीडियो में डांसिंग रोबोट के साथ ही टैरिफ के कारण परेशान उपभोक्‍ता दिखाए गए हैं. यह वीडियो 42 सेकेंड का है.

चीन के अंग्रेजी भाषा के सरकारी ब्रॉडकास्‍टर CGTN की वेबसाइट पर एक वीडियो अपलोड किया गया है. इस वीडियो में एक ऑटोमेटेड महिला की आवाज आती है और वो कहती है. "लिबरेशन डे, आपने हमें स्‍टार्स का वादा किया था, लेकिन टैरिफ ने हमारी सस्‍ती चीनी कारों को मार डाला." इस दौरान एक महिला किचन टेबल पर खाली फॉर्क को घूरती नजर आती हैं और इसके तुरंत बाद डोनाल्‍ड ट्रंप के टैरिफ घोषणा वाले भाषण का अंश दिखाया जाता है.

साथ CGTN ने कैप्‍शन में लिखा, "कई अमेरिकियों के लिए ट्रंप प्रशासन द्वारा मनाया जाने वाले "लिबरेशन डे" ​​का मतलब है वेतन में कमी और लागत में वृद्धि. टैरिफ की मार, जेबें खाली: कम आय वाले परिवारों को सबसे ज्‍यादा झटका लगा है. जबकि बाजार अपनी सांस रोके है, नुकसान पहले से ही नकारा नहीं जा सकता."

For many Americans, "Liberation Day," hailed by Trump's administration, means shrinking paychecks and rising costs. Tariffs hit, wallets quit: low-income families take the hardest blow. As the market holds its breath, the toll is already undeniable. #LiberationDay #CGTNOpinion pic.twitter.com/RzXFFVHoFg