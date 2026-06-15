ब्रिटेन में बच्चों के सोशल मीडिया पर बैन, रोमांटिक पार्टनर और इंटीमेट बातचीत पर रोक; पीएम स्टार्मर क्या बोले?

ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बाद अब ब्रिटेन ने भी बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के फैसला किया है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इसे बड़ा कदम बताया है. स्टार्मर ने कहा कि सरकार क्रिसमस से पहले नियम पास करने की योजना बना रही है और सुरक्षा उपाय फरवरी-मार्च 2027 में लागू होने की उम्मीद है. स्टार्मर ने कहा कि सोशल मीडिया UK के बच्चों को उदास और असुरक्षित महसूस कराता है. उन्होंने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का फैसला सबूतों को देखने के बाद लिया गया था.
एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में स्टार्मर कहते दिखते हैं, "हर पेरेंट अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट माहौल चाहता है. और पेरेंट होने का यही मतलब है और मेरे लिए, मेरे दोनों बच्चों के लिए, मैंने हमेशा दिल से यही चाहा है कि वे सुरक्षित रहें और खुश रहें और बाकी सब उन पर है. लेकिन आप जानते हैं, मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था तो हमारे लिए ये माहौल आसान था."
We are banning social media access for under 16s.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026
These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life.
I just can't let that go on anymore. So we're giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8
ब्रितानी पीएम आगे कहते हैं, "इससे उनकी मेंटल हेल्थ को नुकसान हो सकता है और सच कहूं तो, पेरेंट्स को इस पर हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है. इसीलिए आज सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का फैसला किया है. यह हमारे देश के लिए एक बड़ा कदम है. अब, यह करना आसान काम नहीं है."
कीर स्टार्मर
कीर स्टार्मर ने कहा, "लेकिन हम उनका सामना करेंगे और हम जीतेंगे क्योंकि एक्शन की जरूरत इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकती. सोशल मीडिया हमारे बच्चों को दुखी और असुरक्षित बना रहा है. और एक पेरेंट और एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, मैं इसे और नहीं चलने दे सकता क्योंकि हमारे इससे बेहतर के हकदार हैं. वे एक मजबूत, ज्यादा निष्पक्ष ब्रिटेन में एक खुशहाल, सुरक्षित बचपन के हकदार हैं."
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ब्रिटिश सरकार के बयान के मुताबिक, UK के अधिकारी सोशल मीडिया बैन के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसा ही मॉडल इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं. बैन में स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल होंगे, जबकि व्हाट्सएप और सिग्नल जैसी मैसेजिंग सर्विस को बैन से बाहर रखा गया है."
UK सरकार का यह ऐलान देशभर में बड़ी संख्या में पेरेंट के साथ बातचीत करने के बाद की गई थी. बयान के मुताबिक, बच्चों के माता-पिता जवाबों से पता चला कि लोग सख्त कार्रवाई के लिए सपोर्ट कर रहे हैं. 10 में से 9 माता-पिता ने कहा कि वे 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का सपोर्ट करेंगे. ज्यादातर युवाओं ने भी एक्शन का सपोर्ट किया है. इसमें से दो-तिहाई इस बात से सहमत थे कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कम से कम कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए.
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