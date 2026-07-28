आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. लोग यहां अपनी तस्वीरें, विचार और काम से जुड़े अनुभव साझा करते हैं. लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं, तो हर पोस्ट सोच-समझकर करनी चाहिए. कई कंपनियों की सोशल मीडिया पॉलिसी होती है और कुछ तरह की पोस्ट आपके प्रोफेशनल करियर पर नकारात्मक असर डाल सकती है.

ऐसे पोस्‍ट, जिन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें

1. कंपनी की गोपनीय जानकारी

ऑफिस के दस्तावेज, क्लाइंट की जानकारी, नए प्रोजेक्ट, वित्तीय आंकड़े, पासवर्ड, मीटिंग नोट्स या आने वाले प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करना गंभीर गलती हो सकती है. कंपनियां इसे गोपनीयता का उल्लंघन मानती हैं, जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है.

2. ऑफिस की शिकायतें सार्वजनिक मंच पर लिखने से बचें

काम का दबाव, बॉस से नाराजगी या सहकर्मियों से मतभेद होना अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर कंपनी या मैनेजर के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करना आपकी पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा सकता है. अगर कोई समस्या है, तो उसे कंपनी के आधिकारिक शिकायत तंत्र या एचआर के माध्यम से उठाना बेहतर होता है.

3. सहकर्मियों या ग्राहकों का मजाक उड़ाना

ऑफिस के किसी कर्मचारी, क्लाइंट या ग्राहक की फोटो, वीडियो या निजी बातचीत को बिना अनुमति पोस्ट करना या उनका मजाक उड़ाना अनुचित माना जा सकता है. इससे न केवल रिश्ते खराब हो सकते हैं, बल्कि कानूनी विवाद भी पैदा हो सकते हैं.

4. नफरत फैलाने वाली या आपत्तिजनक सामग्री

जाति, धर्म, लिंग, समुदाय या किसी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक, भड़काऊ या भेदभावपूर्ण पोस्ट आपकी व्यक्तिगत छवि के साथ-साथ कंपनी की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर सकती है. कई संस्थाएं ऐसी गतिविधियों को अपनी आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में देखती हैं.

5. ऑफिस के अंदर की फोटो या वीडियो बिना अनुमति पोस्ट न करें

कई बार कर्मचारी उत्साह में ऑफिस, फैक्ट्री, लैब, कंट्रोल रूम या मीटिंग की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर देते हैं. अगर उनमें संवेदनशील जानकारी, स्क्रीन, दस्तावेज या सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही है, तो यह कंपनी की नीति का उल्लंघन हो सकता है.

6. बीमारी या छुट्टी का गलत इस्तेमाल दिखाने वाली पोस्ट

अगर आपने स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी ली है और उसी दौरान पार्टी, यात्रा या किसी अन्य गतिविधि की तस्वीरें पोस्ट कर देते हैं, तो इससे आपके प्रति कंपनी का भरोसा प्रभावित हो सकता है.

7. कंपनी के नाम का इस्तेमाल सोच-समझकर करें

कंपनी का लोगो, ब्रांड या नाम इस्तेमाल करते समय उसकी सोशल मीडिया पॉलिसी का ध्यान रखें. ऐसा न लगे कि आप कंपनी की ओर से आधिकारिक बयान दे रहे हैं, जबकि आपको इसकी अनुमति न हो.

8. गुस्से में कभी पोस्ट न करें

ऑफिस में खराब दिन के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर भावनात्मक या गुस्से वाली पोस्ट करना बाद में परेशानी का कारण बन सकता है. पोस्ट करने से पहले दोबारा पढ़ें और सोचें कि यदि आपका मैनेजर, एचआर या भविष्य का नियोक्ता इसे पढ़े, तो क्या प्रभाव पड़ेगा.