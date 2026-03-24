पीट हेगसेथ, जिसने ट्रंप से कहा- Let's do it और शुरू हो गई ईरान जंग; दागों से भरा है दामन, जानें कुंडली

अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का फैसला क्यों किया? पहले खबरें आई थीं कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कथित दबाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कदम उठाया. बाद में ट्रंप ने खुद कहा कि इजरायल ने उन्हें जंग शुरू करने को नहीं कहा था. हो सकता है, उन्होंने ही इजरायल को मजबूर किया हो. अब ट्रंप ईरान से युद्ध शुरू करवाने के लिए अपने ही रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) पर कथित रूप से ठीकरा फोड़ते दिख रहे हैं. ये वही हेगसेथ हैं, जिनका इतिहास कई तरह के विवादों से घिरा रहा है. उन पर सोशल मीडिया ग्रुप में अमेरिकी सेना के हमले से जुड़े टॉप सीक्रेट प्लान शेयर करने के आरोप लग चुके हैं. इतना ही नहीं धार्मिक कट्टरपंथी होने, महिला के यौन उत्पीड़न, पूर्व पत्नी पर अत्याचार जैसे ही गंभीर आरोप भी उन पर मढ़े जा चुके हैं.

ट्रंप ने ईरान युद्ध पर क्या कहा?

राष्ट्रपति ट्रंप सोमवार की रात टेनिसी के मेम्फिस में एक राउंडटेबल के दौरान ईरान युद्ध से ठीक पहले की घटनाओं पर बात कर रहे थे. इस दौरान ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला करने से पहले उन्होंने अमेरिका के वॉर मिनिस्टर पीट हेगसेथ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन जैसे कई लोगों से बात की थी... और पीट हेगसेथ ही वो शख्स थे, जिसने सबसे पहले कहा था- लेट्स डू इट (चलो, धावा बोलते हैं.) क्योंकि हम ईरान को परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं बनने दे सकते. ट्रंप ने हालांकि पीट हेगसेथ की तारीफ भी की.

पीट हेगसेथः मेजर से पत्रकार, फिर बने मंत्री

जन्म - 6 जून 1980, मिनेपोलिस, मिनेसोटा में

- 6 जून 1980, मिनेपोलिस, मिनेसोटा में पिता - ब्रायन हेगसेथ, बास्केटबॉल कोच

- ब्रायन हेगसेथ, बास्केटबॉल कोच मां- पेनेलपी पेनी हेगसेथ, कैरियर कोच

पेनेलपी पेनी हेगसेथ, कैरियर कोच शादी-बच्चेः 3 शादियां कीं, 2 से तलाक हो चुका है. अपने 4 बच्चे हैं.

3 शादियां कीं, 2 से तलाक हो चुका है. अपने 4 बच्चे हैं. पढ़ाई - प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 2003 में बीए, हार्वर्ड से 2013 में पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स.

- प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 2003 में बीए, हार्वर्ड से 2013 में पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स. मिलिट्री करियर - 2002 से 2021 तक आर्मी नेशनल गार्ड में रहे, मेजर पद तक पहुंचे. उन्हें 2 ब्रॉन्ज स्टार मेडल भी मिले हैं.

- 2002 से 2021 तक आर्मी नेशनल गार्ड में रहे, मेजर पद तक पहुंचे. उन्हें 2 ब्रॉन्ज स्टार मेडल भी मिले हैं. पीट हेगसेथ ने 5 किताबें लिखी हैं. वह फॉक्स न्यूज में कॉन्ट्रिब्यूटर के तौर पर काम कर चुके हैं.

पीट हेगसेथ का विवादों से नाता

सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि पीट हेगसेथ ने मई 2019 में कई अमेरिकी सैनिकों को युद्ध अपराधों से बरी करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को प्रेरित किया था.

जनवरी 2021 में नेशनल गार्ड मेंबर पीट हेगसेथ को उस वक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा से हटा दिया गया था, जब उन्होंने अपने शरीर पर यरूशलम क्रॉस के टैटू को धार्मिक बताते हुए जायज ठहराया था.

पीट हेगसेथ के सेना से इस्तीफा देने के बाद, उनके कई साथियों ने मीडिया में उन्हें 'अंदरूनी खतरा' बताया था क्योंकि उन्होंने अपने दाएं हाथ पर श्वेत राष्ट्रवादियों का टैटू गुदवा रखा था.

अक्तूबर 2017 में कैलिफोर्निया में एक महिला ने पीट हेगसेथ के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया था. उनके ऊपर होटल रूम में महिला का यौन शोषण करने का आरोप था. हालांकि बाद में सबूतों का अभाव बताते हुए अटॉर्नी ऑफिस ने केस चलाने की मंजूरी नहीं दी थी.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2018 में मां पेनेलपी ने पीट हेगसेथ पर अपनी पूर्व पत्नी सामंथा और अन्य महिलाओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था. हालांकि बाद में पलट गई थीं.

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में पीट हेगसेथ को 12 नवंबर 2024 को रक्षा मंत्री नॉमिनेट किया था. सीनेट में पुष्टि के लिए सुनवाई के दौरान पीट हेगसेथ की अत्यधिक शराब पीने, यौन हमला करने जैसे आरोपों पर भी सवाल उठाए गए थे. महज 1 वोट से उन्हें रक्षा मंत्री चुना गया था.

आरोप लगते हैं कि पीट हेगसेथ ने मार्च 2024 में गलती से एक सिग्नल ग्रुप पर चैटिंग के दौरान यमन में सेना के हमले की बेहद गोपनीय जानकारियां और ऑपरेशनल प्लान पोस्ट कर दिया था. इसके अगले महीने उन्होंने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन की प्लान भी एक अन्य ग्रुप में शेयर कर दिए थे.

पीट हेगसेथ अमेरिकी सेना में महिलाओं को युद्धक भूमिका दिए जाने के भी खिलाफ रहे हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि सेना में महिला और पुरुषों का एकसाथ काम करना हालात को कॉम्पिलकेटेड (मुश्किल) बना देता है.

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