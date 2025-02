'मुझे याद है जब हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटरसाइकिलें...', टैरिफ नीति पर साइन कर बोले ट्रंप

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने 'टैरिफ बम' फोड़ दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक साझेदारों पर शुल्क बढ़ाने की योजना पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिरोध पैदा होने की आशंका बढ़ गई है. भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है. टैरिफ नीति पर साइन करने के बाद राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है... ट्रंप ने अमेरिकी बाइक कंपनी हार्ले डेविडसन का भी जिक्र किया. ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के टैरिफ बम का भारत पर भी असर पड़ना तय है.

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'भारत ऐसा देश है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है. हां, कुछ छोटे देश हैं, जो असम में बहुत ज्‍यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन भारत जबरदस्त टैरिफ वसूलता है. मुझे याद है जब हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटरसाइकिलें नहीं बेच सकी, क्योंकि भारत में टैक्स बहुत अधिक था, टैरिफ बहुत ज्यादा था. ऐसे में हार्ले डेविडसन को भारत में निर्माण करने के लिए मजबूर होना पड़ा.'

#WATCH | US President Donald Trump says, "...Traditionally, India is right at the top of the pack pretty much. There are a couple of smaller countries that are actually more but India charges tremendous tariffs. I remember when Harley Davidson couldn't sell their motorbikes in… pic.twitter.com/7tZ1qjLvr0