अमेरिका में गुजरात के एक ही परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत, होटल में लगी आग में फंसने से गई जान

अमेरिका के एक होटल में लगी आग में गुजरात के तीन लोगों की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है. घटना के अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के वुस्टर शहर की है. इस घटना में जान गंवाने वाले तीन लोग गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाद के रहने वाले थे. मृतकों की पहचान हितेशभाई सुथार के रूप में की गई है. इस घटना में हितेशभाई सुथार की पत्नी हिनाबेन सुथार और उनकी बेटी ईशानी सुथार के रूप में की गई है.

बताया जा रहा है कि हितेशभाई सुथार अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कुछ साल पहले ही अमेरिका शिफ्ट हुए थे. हितेशभाई उसी इकोनो लॉज मोटल में ही काम करते थे.रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे मोटल में अचानक आग लग गई थी.जिस समय आग लगी उस दौरान हितेशभाई सुथार का परिवार कमरे में ही था. आग इतनी तेजी से फैली कि हितेशभाई सुथार अपने परिवार के साथ कमरे में फंसे रह गए. कुछ देर में आग ने उनके कमरे को भी अपनी जद में ले लिया.

क्लीवलैंड में WEWS-TV को एक मोटल कर्मचारी ने बताया कि कमरे में फंसे एक व्यक्ति ने फ्रंट डेस्क पर फ़ोन करके कहा कि वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं.न्यूज़ चैनल के अनुसार, सुथार ने फ्रंट डेस्क से मदद भेजने की गुहार लगाई.होटल की कर्मचारी अप्रैल ग्रेज़र ने न्यूज़ 5 को बताया कि वह अपनी सामान्य रात की शिफ्ट में काम कर रही थी, तभी अलार्म बजने लगा.

ग्रेज़र ने कहा कि कमरा नंबर 121 में ठहरा व्यक्ति दौड़कर दरवाज़े पर आया और मुझसे 911 पर कॉल करने को कहा; वहां आग लगी थी. ग्रेज़र ने आगे बताया कि उसने परिवार को चीखते-चिल्लाते और रोते हुए सुना. उन्होंने कहा कि वह मुझसे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा था क्योंकि वे इमारत में फंसे हुए थे, वे अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और मैंने महिला को रोते हुए सुना, मैंने उन सभी को चीखते-चिल्लाते और रोते हुए सुना. वे सभी बहुत याद आएंगे, और मैं परिवार को बताना चाहती हूं कि उन्हें बहुत प्यार किया जाता था और हम एक बड़े परिवार की तरह थे. हम सब मिल-जुलकर रहते थे, हम सभी एक-दूसरे से प्यार करते थे.

वूस्टर टाउनशिप के फायर चीफ़ डलास टेरेल ने बताया कि जब फायरफाइटर्स पहुंचे, तब तक मोटल की छत से आग की लपटें उठ रही थीं, और उन्होंने फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कई बार कोशिश की.एक सीनियर फायर अधिकारी ने ABC News को बताया कि हमने देखा कि कई यूनिट्स में आग लगी हुई थी और छत से आग की लपटें निकल रही थीं. हमने कई बार लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से वे सफल नहीं हो पाए. मोटल में रहने वाले तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. तस्वीरों में वूस्टर (Wooster) में मौजूद 'इकोनो लॉज' (Econo Lodge) के पिछले, अलग हिस्से को बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाया गया है. यह जगह क्लीवलैंड से लगभग 96 किलोमीटर दक्षिण में है.आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है. अधिकारी घटना से जुड़े हालात की जांच कर रहे हैं.

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