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सोमालिया के पास अगवा किए गए कार्गो शिप पर 6 भारतीय भी सवार, लुटेरे कहां ले गए? हो रही तलाश

सोमालिया के पुंटलैंड तट से अगवा किए गए जहाज 'लुतफ' की स्थिति की भी जानकारी सामने नहीं आई है. उसमें सवार क्रू और कार्गो के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है.

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सोमालिया के पास अगवा किए गए कार्गो शिप पर 6 भारतीय भी सवार, लुटेरे कहां ले गए? हो रही तलाश
खबरों के अनुसार, आठ समुद्री लुटेरे जहाज को गरमाल के पास के तट की ओर ले गए (सांकेतिक तस्वीर)
  • सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा कार्गो जहाज पर छह भारतीय नाविक भी सवार थे
  • जहाज पर तुर्की के हथियार, कम्युनिकेशन और सैटेलाइट उपकरण लदे थे जो मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे
  • अगवा जहाज को आठ समुद्री लुटेरें पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास किनारे की ओर ले गए
क्या भारतीय सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई बयान दिया है?

सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास समुद्री लुटेरों ने कैमरून के झंडे वाले एक कार्गो जहाज को इस हफ्ते की शुरुआत में अगवा कर लिया था. इस जहाज पर 10 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें करीब छह भारतीय हैं. एक सोमाली अधिकारी के मुताबिक, लुटेरे तुर्की के हथियार ले जा रहे इस जहाज को इलाके के नुगाल तट की ओर ले गए. अब तक क्रू मेंबर्स का कुछ भी पता नहीं चल सका है.

पुंटलैंड के इयल जिले में मिला कार्गो शिप

एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 'लुटुफ' (LUTUF) नाम के इस मर्चेंट जहाज को सोमवार को जब्त किया गया ये जहाज पुंटलैंड के इयल जिले में मर्राया से करीब साढ़े तीन नॉटिकल मील दूर मिला. यह जानकारी ऐसे अधिकारी ने दी, जिसे संवेदनशील जानकारी सार्वजनिक करने की इजाजत नहीं है. 

ऐसा माना जा रहा है कि इस जहाज को आठ समुद्री लुटेरों पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास किनारे की ओर ले गए. इन लुटेरों को 26 अप्रैल को 'स्वार्ड' (Sward) नाम के एक अन्य मर्चेंट शिप को अगवा करने में ग्रुप का सदस्य बताया जा रहा है.

कार्गो शिप पर लदे थे तुर्की के हथियार

अधिकारी के मुताबिक, इस जहाज पर मोगादिशू में तुर्की के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर के लिए ले जाए जा रहे हथियार और कम्युनिकेशन और सैटेलाइट उपकरण लदे हुए थे. यह जहाज 'पोलर मूवमेंट शिपिंग' का था. उन्होंने बताया कि जहाज पर छह भारतीय नाविकों के साथ ही एक तुर्की नागरिक, एक जॉर्जियाई और दो सर्बियाई सुरक्षा गार्ड भी सवार थे. हालांकि इसे लेकर अब तक भारत और तुर्की की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है. 

लुटेरों ने जहाज कैसे किया अगवा?

रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्की के दो जहाज अगवा किए गए जहाज के पास पहुंचे थे, जबकि तुर्की के हेलीकॉप्टर और ड्रोन उस इलाके की निगरानी कर रहे थे.अधिकारी के मुताबिक, मंगलवार को दो लोगों वाली एक छोटी नाव जहाज के पास पहुंची और वहां 'खत' नाम का एक नशीला पदार्थ पहुंचाया. खत वह नशीला पदार्थ है जिसे आमतौर पर सोमालिया में इस्तेमाल किया जाता है. 

अगवा भारतीय कहां हैं, अब तक नहीं पता

 नाव के किनारे लौटने के बाद हवाई हमला हुआ, जिसमें चार लोग मारे गए और दो अन्य घायल हो गए. हालांकि यह हमला किसने कराया और कौन-कौन मारा गया, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है. अब तक जहाज 'लुतफ' (LUTUF) की स्थिति की भी जानकारी सामने नहीं आई है. उसमें सवार क्रू और कार्गो के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है. NDTV भी इस घटनाक्रम की सभी जानकारियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका. 

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