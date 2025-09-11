9/11 अटैक, लादेन और हजारों मौत... ठीक 24 साल पहले अमेरिका पर हुआ था सबसे बड़ा हमला और इतिहास की दिशा बदल गई

आज से ठीक 24 साल पहले अमेरिका पर एक के बाद एक ऐसे हमले हुए जिसने इतिहास की दिशा बदल दी. तारीख थी 11 सितंबर 2001. आतंकवादी समूह अल-कायदा के आत्मघाती आतंकियों ने एक साथ चार हमले किए और अमेरिका में प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया.

11 सितंबर को क्या हुआ था?

दो विमान, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 11 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 175, ने न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावरों में घुस गए. दोनों टक्करों के बीच केवल 17 मिनट का फासला था. प्लेन के टक्कर होते ही टावरों में आग लग गई, ऊपरी मंजिलों पर लोग फंस गए और पूरा शहर धुएं से ढक दिया. दो घंटे के अंदर दोनों टावर ढह गए.

हमला यहीं नहीं खत्म हुआ था. तीसरा विमान, अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 77, वाशिंगटन डीसी के पास अमेरिकी सेना के मुख्यालय पेंटागन पर हमला कर गया. चौथा विमान, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया में एक खेत में क्रैश कर गया क्योंकि यहां यात्रियों ने हाइजैकर्स पर काबू पाने का प्रयास किया था. माना जाता है कि इस फ्लाइट में मौजूद हाइजैकर्स का इरादा यूएस कैपिटल को निशाना बनाने का था.

कितने मरे?

11 सितंबर के हमलों में 19 आतंकी हाइजैकर्स को छोड़कर, 2,977 लोग मारे गए. न्यूयॉर्क शहर में, 343 फायर फाइटर और 72 पुलिस अधिकारियों सहित लगभग 2,606 लोग मारे गए.

पेंटागन में 125 व्यक्ति मारे गये. चारों प्लेन में मिलाकर 246 यात्रियों और क्रू मेंबर्स की जान चली गई. जो मौके पर घायल लोगों को बचाने पहुंचे, उनको जहरीले मलबे के संपर्क में आने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिससे अधिक मौतें हुई हैं. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हेल्थ प्रोग्राम के अनुसार, 2025 तक, लगभग 50,000 व्यक्तियों को 11 सितंबर के जोखिम से जुड़े कैंसर का पता चला है, और 8,200 से अधिक लोगों की संबंधित बीमारियों से मृत्यु हो गई है.

हमला करने वाले कौन थे?

हमलों की योजना ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व वाले अल-कायदा ने बनाई थी. माना जाता है कि खालिद शेख मोहम्मद, जिन्होंने अमेरिका में पढ़ाई की और अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी, ने साजिश रची और पायलटों की भर्ती की. हमले को अंजाम देने वाले 19 हाइजैकर्स सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और लेबनान से आए थे.

फिर अमेरिका का बदला…

9/11 के हमलों के बाद, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में अमेरिका ने अल-कायदा को खत्म करने और बिन लादेन को पकड़ने के लिए अफगानिस्तान पर हमला किया. खालिद शेख मोहम्मद को 2003 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था और वह ग्वांतानामो खाड़ी में हिरासत में है, जहां हमलों में उसकी भूमिका पर कानूनी कार्यवाही चल रही है. बिन लादेन 2011 में पाकिस्तान में मारा गया.

अमेरिका ने राष्ट्रीय और हवाई अड्डे की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए होमलैंड सुरक्षा विभाग और परिवहन सुरक्षा प्रशासन (टीएसए) की स्थापना की. यूएसए पैट्रियट एक्ट जैसे कानून पेश किए गए. आज, हमले वाली जगह पर एक स्मारक और संग्रहालय खड़ा है, और वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, या फ्रीडम टॉवर, मूल उत्तरी टॉवर से 1,776 फीट ऊंचा है. पेंटागन का पुनर्निर्माण एक वर्ष के भीतर किया गया, अगस्त 2002 तक कर्मचारी कार्यालयों में लौट आए.