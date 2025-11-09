- सैकट चक्रवर्ती भारतीय मूल के अमेरिकी हैं जो सैन फ्रांसिस्को से कांग्रेस की दौड़ में शामिल हैं.
- नैंसी पेलोसी ने राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और अब उनके उत्तराधिकारी की चर्चाएं हो रही हैं.
- सैकट ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई की और स्ट्राइप कंपनी में काम किया है.
पिछले दिनों न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर चुने गए जोहरान ममदानी ने जो इतिहास रचा है, उसके बाद अब भारतीय मूल के उम्मीदवारों के बारे में हर तरफ चर्चाएं होने लगी हैं. ऐसे भारतीय मूल के उम्मीदवार जो अमेरिका में उम्मीदवारी की दौड़ पर अब सबकी नजरें उन्हीं की तरफ हैं. ऐसे ही एक शख्स हैं सैकट चक्रवर्ती जो सैन फ्रांसिस्को में अमेरिकी कांग्रेस के लिए रेस में हैं. इस सीट पर पिछले काफी समय से नैंसी पेलोसी काबिज थीं लेकिन पिछले दिनों उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है.
हाल ही में पेलोसी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वह दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं. इसके बाद से ही उनके उत्राधिकारी को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं. पेलोसी ने अपने वीडियो में कहा, मैं कांग्रेस सैके लिए दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगी. जिस शहर से मैं प्यार करती हूं, उसके लिए मेरा संदेश यही है, सैन फ़्रांसिस्को, अपनी ताकत पहचानो. हमने इतिहास रचा है और आगे बढ़े हैं और हमें इसी राह पर आगे बढ़ते रहना चाहिए.'
Thank you, San Francisco. pic.twitter.com/OP8ubeFzR6— Nancy Pelosi (@TeamPelosi) November 6, 2025
कौन हैं सैकट चक्रवर्ती
सैकट जन्म टेक्सास के फोर्ट वर्थ में भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर हुआ था. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, चक्रवर्ती ने साल 2003 से 2007 तक हार्वर्ड में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की. यूनिवर्सिटी के बाद वह सैन फ्रांसिस्को चले गए और स्ट्राइप में सेकेंड इंजीनियर के तौर पर शामिल होने से पहले उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की. साल 2016 में चक्रवर्ती ने स्ट्राइप छोड़ दिया और फिर उनका सारा ध्यान राजनीति पर की केंद्रित हो गया. साल 2016 में बर्नी सैंडर्स के राष्ट्रपति अभियान का हिस्सा बने. सैंडर्स के लिए जमीन तैयार करने के लिए उन्होंने पूरे अमेरिका की यात्रा की.
शुरू किया जस्टिस डेमोक्रेट
चक्रवर्ती की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उन्होंने कांग्रेस में नई पीढ़ी के नेताओं की भर्ती के लिए एक पहल, जस्टिस डेमोक्रेट्स को शुरू करने में भी मदद की. उन्होंने प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज के लिए भी काम किया और बाद में वह उनके चीफ ऑफ स्टाफ बने. वह ग्रीन न्यू डील को लिखने और शुरू करने वाले लोगों में से एक थे, जो 'हमारे जलवायु संकट से निपटने और एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए एक रूपरेखा' है.
फिलहाल क्या करते हैं सैकट
सैकत चक्रवर्ती अब न्यू कंसेंसस नाम के एक थिंक टैंक को लीड करते हैं जो सरकार की तरफ से सभी अमेरिकियों के लिए आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि हासिल करने के लिए योजनाएं विकसित करने का काम करता है. साथ ही वह एसएफ-मारिन फूड बैंक, फ्रेंड्स ऑफ डुबोस पार्क, हाउसिंग एक्सेलरेटर फंड और नॉन-प्रॉफिट हाउसिंग एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया जैसे एनजीओ से भी जुड़े हैं. पत्नी और बेटे के साथ सैकट डुबोस ट्रायंगल में रहते हैं.
