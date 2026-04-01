रूसी सेना का प्लेन क्रीमिया में क्रैश, रडार से टूटा था संपर्क, इसपर सवार सभी 29 लोगों की मौत

रूस में एक बड़े हादसे में मिलिट्री का एक जहाज क्रैश कर गया है. TASS न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार रूस के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार, 1 मार्च को बताया कि एक रूसी एंटोनोव-26 सैन्य विमान क्रीमिया प्रायद्वीप के ऊपर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई. रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, "31 मार्च को लगभग शाम के 6 बजे An-26 सैन्य परिवहन विमान से संपर्क टूट गया, जब वह क्रीमिया प्रायद्वीप पर एक निर्धारित उड़ान पर था."

रक्षा मंत्रालय ने कहा, "खोज एवं बचाव दल ने An-26 विमान के दुर्घटनास्थल का पता लगा लिया है. घटनास्थल से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, विमान में सवार छह चालक दल के सदस्य और 23 यात्री मारे गए." विमान के मलबे पर बाहरी प्रभाव का कोई संकेत नहीं मिला, यानी ऐसा नहीं लगता कि उसे किसी हथियार से निशाना बनाया गया था. इस स्तर पर इसने संकेत दिया कि तकनीकी विफलता के कारण विमान की दुर्घटना होने की संभावना है.

AN-26 प्लेन को बनाने वाली एंटोनॉव कंपनी के अनुसार An-26 का निर्माण क्रमिक रूप से कीव में विमानन संयंत्र में किया गया था. मतलब यह An सीरिज का प्लेन है. इस मॉडल के 1969 से 1986 तक कुल 1,398 हवाई जहाज बनाए गए थे. रूस ने यह जहाज हंगरी से लेकर क्यूबा तक को बेचा है.

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