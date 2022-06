Russia ने Joe Biden की पत्नि, बेटी को 25 अमेरिकियों के साथ किया बैन, सूची में कई सांसद और प्रॉफेसर भी शामिल

रूस ने 25 अमेरिकियों को प्रतिबंधित सूची में डाला है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नि भी शामिल हैं

अमेरिकी (US) राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) की पत्नि और उनकी बेटी को रूस (Russia) ने 23 अन्य अमेरिकियों के साथ बैन कर दिया है. रूसी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह घोषणा की. मंत्रालय ने एक दस्तावेज के साथ बैन किए गए लोगों की सूचि संलग्न करते हुए कहा, "रूसी राजनेताओं और जनता पर अमेरिका के बढ़ते प्रतिबंधों के प्रतिक्रिया के तौर पर 25 अमेरिकी नागरिकों को एक "रोके जाने वाले लोगों की लिस्ट" में डाला गया है." इस लिस्ट में कई अमेरिकी सांसद शामिल हैं जिसमें सूसन कॉलिंस ऑफ मेन (Susan Collins of Maine), मिट मैककॉनेल ऑफ केंटुकी (Mitch McConnell of Kentucky), चार्ल्स ग्रासली ऑफ आइओवा (Charles Grassley of Iowa), क्रिसटीन गिलबॉर्ड ऑफ न्यूयॉर्क (Kirsten Gillibrand of New York) शामिल हैं.