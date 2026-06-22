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कतर के गैस प्लांट में भीषण धमाका, 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि, दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन

कतर के रास लफ्फान गैस प्लांट में हुए भीषण धमाके में 12 भारतीयों समेत 13 कर्मचारियों की मौत हो गई और 66 अन्य घायल हुए हैं. दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने इस हादसे की पुष्टि की है.

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कतर के गैस प्लांट में भीषण धमाका, 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि, दूतावास ने जारी की हेल्पलाइन
कतर के गैस प्लांट में धमाके में 12 भारतीयों की मौत
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  • कतर के रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हुई, जिनमें 12 भारतीय शामिल हैं
  • धमाके में घायल सभी लोगों की स्थिति स्थिर है और उनका इलाज चल रहा है
  • कतर सरकार ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और तकनीकी कारणों का पता लगाया जा रहा है
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कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर में एक फैक्टरी में हुए धमाके में मारे गए 13 लोगों में 12 भारतीय शामिल हैं. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. भारतीय दूतावास ने बताया कि इस घटना में घायल हुए सभी लोगों की हालत स्थिर है और उन्हें उचित इलाज मिल रहा है.

भारतीय दूतावास ने की पुष्टि

दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “कतर के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रविवार रात रास लाफान में हुए हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई.” पोस्ट में कतर के अधिकारियों के हवासे कहा गया है कि धमाके में घायल लोगों का उचित इलाज किया जा रहा है और उनकी हालत स्थिर है. दूतावास इस घटना से प्रभावित भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराने के लिए कतर के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है. इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि मृतकों के शव जल्द से जल्द भारत भेजे जाएं.

कतर सरकार ने क्या बताया?

इससे पहले, कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन शेरिदा अल-काबी ने संवाददाताओं से कहा था कि धमाके में भारतीय और पाकिस्तानी मूल के 13 लोगों की मौत हो गई है. वहीं, कतर के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि रास लाफान औद्योगिक शहर में रविवार शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में परिचालन के दौरान आई 'तकनीकी गड़बड़ी' के कारण हुए धमाके और उसके बाद लगी आग में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 66 अन्य घायल हो गए.

मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा अधिकारियों ने रास लाफान में आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों के साथ मिलकर तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. उसने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मौके पर राहत एवं बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है.

मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी घटना के सटीक तकनीकी कारणों का पता लगाने और उससे जुड़ी सभी परिस्थितियों का ब्यौरा जुटाने के लिए जांच में जुट गए हैं. मंत्रालय ने कहा कि दुर्घटना के कारण कोई रिसाव नहीं हुआ और इससे आसपास के लोगों की सुरक्षा या पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है.

इससे पहले, कतरएनर्जी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अल-काबी ने बताया था कि रविवार शाम रास लाफान औद्योगिक शहर में बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में हुए धमाके और उसके बाद लगी आग में 66 लोग घायल हो गए.

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

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