अमेरिका में पीएम मोदी ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से क्या कहा, यहां जानिए

पीएम मोदी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की है. फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब इजरायल और हमास के बीच जंग जारी है. इस दौरान पीएम मोदी ने गाजा में मानवीय संकट और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की. इसके साथ ही फिलिस्तीन के लोगों को भारत की तरफ से लगातार समर्थन की पुष्टि की.

PM @narendramodi met H.E. Mahmoud Abbas, President of Palestine, on the sidelines of UNGA today.



PM expressed deep concern at the humanitarian situation in Gaza and reaffirmed 🇮🇳's continued support to the people of Palestine. pic.twitter.com/6SvSBBds0x