BRICS से इतर PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) की बुधवार को मुलाकात होगी. पीएम मोदी ब्रिक्‍स शिखर सम्‍मेलन में भाग लेने के लिए रूस पहुंचे हैं. यह बैठक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग को लेकर भारत-चीन के बीच हुए समझौते के बाद हो रही है और दोनों देशों के संबंधों में आए सुधार की ओर भी इशारा करती है. विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि दोनों नेता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय बैठक करेंगे.

उन्‍होंने कहा, "मैं पुष्टि कर सकता हूं कि कल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी."

#WATCH | Kazan, Russia: "I can confirm that there will be a bilateral meeting held between Prime Minister Modi and Chinese President Xi Jinping tomorrow on the sidelines of the BRICS Summit." says Foreign Secretary Vikram Misri pic.twitter.com/588eOWgQJ4