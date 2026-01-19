विज्ञापन
पाकिस्तान का 'मस्जिद प्रोपेगेंडा' फेल: बलूच नेता ने खोली पोल, कहा- पाक ने खुद ढहाईं 40 से ज्यादा मस्जिदें

बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता मीर यार ने पाकिस्तान के 'मस्जिद प्रोपेगेंडा' पूरी पोल खोल दी है. उन्‍होंने कहा कि पाकिस्तान की बाहरी ताकतों ने बलूचिस्तान गणराज्य में करीब 40 मस्जिदों को नष्ट कर दिया है.

  • बलूच नेता मीर यार ने पाकिस्तान की मस्जिदें गिराने और अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों की पोल खोल दी है
  • मीर यार के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में 40 मस्जिदों को नष्ट किया और धार्मिक स्थलों पर बमबारी की
  • पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग की निंदा की, जबकि भारत ने इसे आंतरिक सुरक्षा से जोड़ा है
नई दिल्‍ली:

'बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में मस्जिदें गिराने वाली पाकिस्तानी आर्मी और अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाने वाली पाकिस्‍तान सरकार को भारत की आलोचना करने का काई हक नहीं है...' ये कहना है बलूचिस्तान के अलगाववादी नेता मीर यार का. बलूच नेता ने पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर को आईना दिखा दिया है. मीर यार ने बताया कि पाकिस्‍तान ने अब तक कितनी मस्जिदों पर बलूचिस्‍तान में बुलडोजर चलाया है. दरअसल, पिछले दिनों पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग (Profiling) के मामले में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ही नहीं बलूचिस्तान ने भी इस मुद्दे पर पाकिस्‍तान को आड़े हाथों लिया है. 

पाकिस्‍तान ने कहा क्‍या था?

पाकिस्तान का 'मस्जिद प्रोपेगेंडा' पूरी तरह से फेल हो गया है. भारत में मुस्लिमों से जुड़े हर मुद्दे पर पाकिस्‍तान सरकार अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करता है. भारत ने जब जम्मू-कश्मीर में मस्जिदों की प्रोफाइलिंग करने को निर्णय लिया, तो पाकिस्‍तान को लगा कि उसे एक मौका मिल गया. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में भारत द्वारा मस्जिदों और मस्जिद प्रबंधन समितियों की कथित तौर पर की गई प्रोफाइलिंग की निंदा करता है. पाक की ओर से दिये बयान में कहा गया, 'धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप धर्म और आस्था की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का गंभीर उल्लंघन है और अधिकृत क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को डराने-धमकाने और हाशिए पर धकेलने का एक और दमनकारी प्रयास है. धार्मिक पदाधिकारियों के व्यक्तिगत विवरण, तस्वीरें और सांप्रदायिक संबद्धता का जबरन संग्रह व्यवस्थित उत्पीड़न के समान है, जिसका उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना और उनकी धर्म के स्वतंत्र पालन में बाधा डालना है.'

बलूच नेता ने खोल दी पाकिस्‍तान की पोल 

बलूचिस्तान अलगाववादी नेता मीर यार ने पाकिस्तान के 'मस्जिद प्रोपेगेंडा' पूरी पोल खोल दी है. बलूच नेता ने पाकिस्‍तान को पहले अपने गिरेबान में झांकने को कहा है. मीर यार ने रविवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, बलूचिस्तान गणराज्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख के साथ पूरी तरह खड़ा है. पाकिस्तान की बाहरी ताकतों ने बलूचिस्तान गणराज्य में करीब 40 मस्जिदों को नष्ट कर दिया है. इसमें मस्जिदों पर सीधे बमबारी करना, कुरान को जला देना और मस्जिदों के प्रमुखों का अपहरण शामिल है. पाक सेना ने अपने टैंकों को मस्जिदों की ओर बढ़ाया. आम लोगों पर तोपों से गोले दागे और मस्जिद को तोड़ा गया. 

पाक में अल्पसंख्यकों का धार्मिक उत्पीड़न

मीर यार ने बताया कि पाकिस्‍तान में कैसे लोगों पर अत्‍याचार हो रहा है. उन्‍होंने कहा, 'पाकिस्तान अपने नागरिकों और अल्पसंख्यकों को परेशान करने वाला देश है. पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और यहां हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों पर कितना जुल्‍म किया जाता है, ये दुनिया से छिपा नहीं है. पाकिस्तानी सरकार भारत, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरों को अल्पसंख्यक अधिकारों पर लेक्चर नहीं दे सकती. पाकिस्तान की सेना खुद जिहादी चरमपंथियों का इस्तेमाल हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को डराने के लिए हथियार के तौर पर करती है. 

भारत ने क्‍या कहा?

भारत ने भी पाकिस्‍तान को दो टूक कह दिया है कि पाकिस्‍तान अपना घर संभाले. हमारे आंतरिक मामलों में बोलने का पाकिस्‍तान को कोई अधिकार नहीं है. बगल में झांकने से पहले पाकिस्‍तान को अपने गिरेबान में देखना चाहिए. भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का पाकिस्‍तान को कोई अधिकार नहीं है. 

