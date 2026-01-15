रेलवे ट्रैक पर फेल हो रहे ट्रेनों के इंजन और फाइटर जेट बेचने निकला कंगाल पाकिस्तान, चौंका देगी ये रिपोर्ट

बड़े-बूढ़े कह गए हैं कि जितनी चादर हो, पांव उतने ही फैलाने चाहिए. कोई यह बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भी बताए. कमाल की बात है कि जिस पाकिस्तान से रेल के नए इंजन नहीं बन पा रहे हैं, जहां रेलवे के लोकोमोटिव (इंजन) फेल होने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहां के प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि कई देश उससे फाइटर जेट खरीदना चाहते हैं. पाकिस्तान वह देश है जो IMF से मिली उधारी से अपनी अर्थव्यव्यवस्था को किसी तरह खींच रहा है. चलिए आपको पहले पाकिस्तानी पीएम ने जो दावा किया है, उससे बारे में बताते हैं. फिर आपको बताएंगे कि खुद पाकिस्तानी अधिकारियों ने रेलवे पर अपनी संसद की स्थायी समिति के सामने क्या काला चिट्ठा खोला है.

फाइटर प्लेन के लिए कई देश पाक से कर रहे बातचीत- शहबाज

पाकिस्तान प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को दावा किया कि कई देश फाइटर जेट खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं. सरकारी रेडियो पाकिस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, एक संघीय कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए, शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की मांग बढ़ गई है और कई देश "जेट हासिल करने के लिए हमारे साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं."

उन्होंने उन फाइटर जेट्स का नाम नहीं बताया जो बातचीत के केंद्र में हैं. हालांकि, स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि JF-17 थंडर फाइटर जेट खरीदने के लिए सूडान, लीबिया, सऊदी अरब, इराक, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ बातचीत हो रही है. कुछ देश मुश्शाक ट्रेनिंग जेट में भी रुचि रखते हैं. शहबाज की यह टिप्पणी पाकिस्तान के रक्षा उत्पादन मंत्री रजा हयात हराज द्वारा बीबीसी उर्दू को एक इंटरव्यू दिए जाने के एक दिन बाद आई है. इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि कई देश जेएफ-17 थंडर खरीदने में रुचि रखते हैं.

पाकिस्तान में रेल इंजन फेल होने की तादाद बढ़ रही

पाकिस्तानी अधिकारियों ने बुधवार को रेलवे पर नेशनल असेंबली की स्थायी समिति को बताया कि पाकिस्तान रेलवे को लोकोमोटिव (इंजन) फेल्योर की बढ़ती संख्या का सामना करना पड़ रहा है. इसका मुख्य कारण है कि नए इंजन नहीं लगाए जा रहे हैं. पाकिस्तान रेलवे के 63 प्रतिशत से अधिक इंजन को दौड़ते हुए दो दशक से अधिक हो चुके हैं. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति को सूचित किया कि रोलिंग स्टॉक पर दबाव बढ़ रहा है.

रेलवे में सेवा की गुणवत्ता के संबंध में, समिति ने यात्री डिब्बों में काम नहीं कर रहे एयर कंडीशनिंग के मुद्दे की भी समीक्षा की. यह कहा गया कि बहुत अधिक पुराने एसी लगे होने के कारण ये काम नहीं कर रहे हैं. नई एसी लगाने का काम किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: ईरान में 5 घंटे नहीं उड़े जहाज, ट्रंप बोले फांसी रुकी- आखिर ईरान और अमेरिका में चल क्या रहा?