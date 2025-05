भारत की जवाबी कार्रवाई से सहमे पाक PM शाहबाज ने सीजफायर पर जताई राहत, इस शख्स को दिया क्रेडिट

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव इतना बढ़ा कि हालात युद्ध जैसे हो गए. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन-मिसाइल के जरिए भारत के कई शहरों को निशाना बनाया गया. भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम से इन हमलों का न केवल मुंहतोड़ जवाब दिया बल्कि अपने सैन्य कार्रवाईयों के जरिए पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया.

LoC से लेकर पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक भारत ने पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए, जिससे पाक बिलबिला उठा. भारत से तनाव कम करने को लेकर पाकिस्तान ने अमेरिका की शरण ली. जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्था से भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की घोषणा की.

हालांकि भारत की ओर से कहा गया कि शनिवार शाम दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद संघर्ष विराम की घोषणा हुई. लेकिन दोनों देशों की ओर से इस बात की जानकारी दी जाती, उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखते हुए इस बात की जानकारी दी कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम को सहमत हो गए हैं.

संघर्ष विराम की आधिकारिक घोषणा के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए संघर्ष विराम रोके जाने को लेकर अमेरिका की मध्यस्थता के लिए धन्यवाद दिया है.

We thank President Trump for his leadership and proactive role for peace in the region .



Pakistan appreciates the United States for facilitating this outcome, which we have accepted in the interest of regional peace and stability.



We also thank Vice President JD Vance and…