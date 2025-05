पाकिस्तान के खिलाफ बलूचियों का 'ऑपरेशन हेरोफ', BLA विद्रोहियों ने पाक सेना पर 71 हमलों की जिम्मेदारी ली

पाकिस्तान की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ 'ऑपरेशन हेरोफ' शुरू किया है. BLA ने इसके तहत पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 51 से अधिक स्थानों पर 71 "कॉर्डिनेटेड हमलों" की जिम्मेदारी ली है. रविवार को जारी एक बयान में, बीएलए ने कहा कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवादियों के लिए एक "प्रजनन स्थल" है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस्लामाबाद को एक आतंकवादी देश के रूप में मान्यता देने का मांग की है.

बयान के अनुसार BLA ने इस ऑपरेशन के तहत प्रमुख हमले केच, पंजगुर, मस्तुंग, क्वेटा, जमुरान, तोलांगी, कुलुकी और नुशकी इलाकों में किए हैं. यहां BLA ने न केवल पाकिस्तानी सेना और खुफिया साइटों को निशाना बनाया, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशनों, खनिज ढ़ोने वाले वाहनों और प्रमुख हाईवे के साथ बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया. इसमें कहा गया है कि समूह ने पाकिस्तानी सैनिकों को टारगेट बनाकर उनकी हत्याओं और सुरक्षा चौकियों पर कब्जा करने के लिए घात लगाकर हमला करने से लेकर आईईडी विस्फोट और स्नाइपर फायर तक का इस्तेमाल किया.

As part of milit@ry training in preparation for Operation Haroof, #Baloch Liberation Army (BLA) fighters carried out more than 71 coordinated att@cks in more than 51 locations #IndiaPakistanWar #ceasefire pic.twitter.com/AMkovxvNgT