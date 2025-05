शान से खड़ा है हमारा S-400 और मिग-29, आदमपुर एयरबेस जरा ध्यान से देख लो पाकिस्तान

प्रधानमंत्री की आदमपुर एयरबेस की यात्रा का एक वीडियो भी सामने आया है. इस वीडियो में साफतौर पर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान एयरबेस को लेकर किस तरह से झूठ फैला रहा था. इतना ही नहीं वीडियो में पीएम मोदी जवानों के साथ एयरबेस पर घूमते हुए और जवानों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. एयरबेस को एक खरोंच तक नहीं आई है. साथ ही पीएम मोदी के वीडियो में एस-400 भी देखा जा सकता है. पीएम मोदी का यह वीडियो अपने आप में ही पाकिस्तान के लिए एक संदेश है.

Watch: Early this morning, the Prime Minister Narendra Modi visited the Adampur Air Base. He was briefed by Air Force personnel and also interacted with the brave jawans pic.twitter.com/w91OzeZajX

बता दें कि पीएम मोदी ने भी अपनी आदमपुर एयरबेस की यात्रा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "आज सुबह मैं एएफएस आदमपुर गया और हमारे बहादुर वायु योद्धाओं और सैनिकों से मिला. साहस, दृढ़ संकल्प और निडरता के प्रतीक लोगों के साथ रहना एक बहुत ही खास अनुभव था. भारत हमारे सशस्त्र बलों के प्रति आभारी रहेगा, क्योंकि वे हमारे देश के लिए हर काम करते हैं."

Earlier this morning, I went to AFS Adampur and met our brave air warriors and soldiers. It was a very special experience to be with those who epitomise courage, determination and fearlessness. India is eternally grateful to our armed forces for everything they do for our nation. pic.twitter.com/RYwfBfTrV2