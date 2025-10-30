PAK सभी पड़ोसियों से शांति चाहता है, लेकिन.... मुनीर ने अफगान तालिबान से टकराव के बीच कह दी बड़ी बात

पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है, लेकिन सीमा पार आतंकवाद की इजाजत नहीं देगा. मुनीर ने पेशावर में कबायली वरिष्ठ नागरिकों की जिरगा (परिषद) के साथ बैठक के दौरान यह बात कही.

मुनीर को 11वीं कोर मुख्यालय में बैठक के दौरान देश के मौजूदा सुरक्षा माहौल, ऑपरेशनल तैयारियों और पाकिस्तान-अफगान सीमा पर शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए जारी अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई.

सेना की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार, मुनीर ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हालिया गतिरोध के दौरान सुरक्षा बलों को कबायली लोगों द्वारा दिए गए मजबूत और बिना शर्त समर्थन की सराहना की.

उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साहस और बलिदान की तारीफ की. कबायली वरिष्ठ नागरिकों ने भी आतंकवाद और अफगान तालिबान के खिलाफ सशस्त्र बलों को अपना पूर्ण समर्थन दोहराया.

मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है लेकिन पड़ोसी मुल्क की जमीन से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अफगानिस्तान से सीमा पार आतंकवाद जारी रहने के बावजूद पाकिस्तान ने धैर्य बनाए रखा है और द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से काबुल को कई कूटनीतिक व आर्थिक प्रस्ताव दिए हैं.

मुनीर ने कबायली वरिष्ठ नागरिकों को आश्वासन दिया कि पाकिस्तान को खासकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को आतंकवादियों और उनके समर्थकों से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाएगा. वरिष्ठ नागरिकों ने सेना प्रमुख के प्रति समर्थन जताते हुए शांति के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की.

मुनीर का ये बयान ऐसे समय आया है, जब उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों के काफिले पर निशाना बनाकर किए गए हमले में एक कैप्टन समेत 6 सैनिक मारे गए हैं. इसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 18 आतंकियों को ढेर कर दिया. अफगानिस्तान के साथ शांति वार्ता की कोशिश नाकाम होने के बाद ये हमला हुआ है.