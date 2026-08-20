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नाइजीरिया में नाव पलटने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी

नेशनल इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी में सोकोटो राज्य के मैनेजर अब्दुलकादिर यूसुफ ने इस जानलेवा हादसे की पुष्टि की और बताया कि मरने वालों की संख्या 47 है.

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नाइजीरिया में नाव पलटने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी
  • नाइजीरिया के सोकोटो राज्य में एक नाव पलटने की घटना में 40 से अधिक लोग मारे गए हैं और बचाव अभियान जारी है
  • नाव में सवार लोग गोराऊ शहर के खेतों पर काम करने के लिए जा रहे थे और हादसे के कारण अभी तक पता नहीं चला है
  • पीड़ितों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जिनमें समाइला गारबा की 13 वर्षीय पोती भी शामिल है
नाव पलटने का संभावित कारण क्या हो सकता है?

नाइजीरिया में बड़ा हादसा हुआ है. नाव पलटने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. बचाव अभियान जारी है. माना जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. अभी तक हादसे के कारणों का पता नहीं लग पाया है.

अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि गुरुवार को नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी सोकोटो राज्य में एक नदी में नाव पलटने से 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई. नाव में सवार लोग राज्य के गोरोन्यो लोकल गवर्नमेंट एरिया के गोराऊ शहर में खेतों पर काम करने जा रहे थे.

55 वर्षीय समाइला गारबा ने बताया कि नाव पलटने से मरने वालों में उनकी 13 साल की पोती, जमीला उस्मान भी शामिल थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने पीड़ितों के 42 शव गिने, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे.

नेशनल इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी में सोकोटो राज्य के मैनेजर अब्दुलकादिर यूसुफ ने इस जानलेवा हादसे की पुष्टि की और बताया कि मरने वालों की संख्या 47 है.

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