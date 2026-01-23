भारत-यूरोपीय संघ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का अब नॉर्वे ने किया समर्थन, ट्रंप के 'नोबेल' दावों का दिया जवाब

भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की गूंज पूरी दुनिया में है. अब नॉर्वे ने भी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के साथ आर्थिक जुड़ाव के लिए अपना मजबूत समर्थन जताया है. एनडीटीवी के आदित्य राज कौल के साथ एक विशेष इंटरव्यू में, नॉर्वे की भारत में राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने कहा कि आगामी भारत-यूरोपीय संघ एफटीए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा और नॉर्वे तथा व्यापक यूरोपीय क्षेत्र के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को भी सकारात्मक गति प्रदान करेगा.

नॉर्वे क्यों खुश

हालांकि, नॉर्वे यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, स्टेनर ने इस बात पर जोर दिया कि उनका देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) का हिस्सा है और भारत के साथ पहले से ही एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) है, जो 1 अक्टूबर से लागू हो गया है. उन्होंने कहा, "यह भारत के साथ हमारे संबंधों में एक मील का पत्थर था," और साथ ही यह भी कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच कोई भी समझौता यूरोप के साथ भारत के संबंधों में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा. उन्होंने यह भी बताया कि यूरोपीय संघ नॉर्वे का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जिससे भारत-यूरोप के बीच घनिष्ठ आर्थिक एकीकरण ओस्लो के लिए भी सकारात्मक कदम है.

अमेरिका की नीति से नाखुश

व्यापक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर, नॉर्वे की राजदूत ने मुक्त व्यापार के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाया, ऐसे समय में जब टैरिफ युद्ध और संरक्षणवाद वैश्विक राजनीति के केंद्र में लौट आए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों का जिक्र करते हुए स्टेनर ने कहा कि नॉर्वे, एक छोटी और खुली अर्थव्यवस्था होने के नाते, मुक्त व्यापार से अत्यधिक लाभान्वित हुआ है. उन्होंने कहा, "हम नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं और व्यापार बाधाओं को कम करने में विश्वास करते हैं, न कि उन्हें बढ़ाने में." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संरक्षणवाद वैश्विक अनिश्चितता का समाधान नहीं है.

नोबेल पर दिया जवाब

राजदूत ने राष्ट्रपति ट्रंप के बार-बार यह दावा करने से जुड़े विवाद पर भी बात की कि वे नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं. नॉर्वे का पक्ष स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता के चयन में नॉर्वे सरकार की कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने कहा, "नॉर्वेजियन नोबेल समिति एक स्वतंत्र निकाय है. ये निर्णय नॉर्वे सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं." उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस पुरस्कार को एक अंतरराष्ट्रीय और स्वतंत्र सम्मान बना रहना चाहिए.

ग्रीनलैंड और गाजा पर

भू-राजनीति पर, स्टेनर ने ग्रीनलैंड के संबंध में अमेरिकी नेतृत्व के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया दी, यह मुद्दा यूरोप में चिंता का विषय बना हुआ है. उन्होंने दोहराया कि नॉर्वे ग्रीनलैंड पर डेनमार्क की संप्रभुता का समर्थन करता है, इसे "डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा" बताते हुए, और कहा कि नाटो के संस्थापक सदस्य के रूप में नॉर्वे गठबंधन के ढांचे के भीतर आर्कटिक सुरक्षा पर केंद्रित है.

प्रौद्योगिकी कूटनीति के संदर्भ में, राजदूत ने अगले महीने भारत में होने वाले आगामी एआई शिखर सम्मेलन में नॉर्वे की भागीदारी की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि नॉर्वे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की भारत की पहल और "एआई के लोकतंत्रीकरण" के व्यापक लक्ष्य का दृढ़ता से समर्थन करता है.

नॉर्वे की डिजिटलीकरण मंत्री प्रमुख व्यापारिक नेताओं सहित एक बड़े प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेंगी, जो भारत के साथ तकनीकी सहयोग को गहरा करने में ओस्लो की रुचि का संकेत है.

पीएम मोदी को लेकर

गाजा के संदर्भ में राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावित "बोर्ड ऑफ पीस" पहल पर, स्टेनर ने कहा कि नॉर्वे को आमंत्रित किया गया है, लेकिन इस बात पर कई सवाल उठाए हैं कि यह तंत्र संयुक्त राष्ट्र से कैसे जुड़ा होगा. उन्होंने कहा, "हमने दावोस में हस्ताक्षर समारोह में भाग नहीं लिया. हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह संयुक्त राष्ट्र की संरचनाओं के अनुरूप कैसे है." उन्होंने गाजा में शांति लाने और यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के सभी वास्तविक प्रयासों के लिए नॉर्वे के समर्थन को दोहराया.

द्विपक्षीय संबंधों की दिशा का सारांश देते हुए, स्टेनर ने कहा कि नए व्यापार समझौते और दोनों पक्षों की बढ़ती व्यापारिक रुचि के कारण भारत-नॉर्वे संबंध सकारात्मक और स्थिर पथ पर हैं. उन्होंने यह भी पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वर्ष के अंत में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए नॉर्वे आने की उम्मीद है, जो अशांत वैश्विक समय में नई दिल्ली और ओस्लो के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक तालमेल को रेखांकित करता है.