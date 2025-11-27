किसी में इतनी हिम्मत नहीं की उन्हें छू भी सके... मौत की अफवाहों के बीच इमरान खान की बहन ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें 

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर बीते कुछ दिनों से तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. इमरान खान के समर्थक पाकिस्तान सरकार पर इमरान खान की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं तो कुछ लोगों को कहना है कि इमरान खान के साथ कुछ तो किया गया है, जिस वजह से पाकिस्तान सरकार किसी को उनसे मिलने नहीं दे रही. इन तमाम अटकलों के बीच अब इमरान खान की बहन ने एक बड़ा बयान दिया है. इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो मेरे भाई को हाथ भी लगा सके.

अलीमा खान ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान में साजिश हो रही है. उन्होंने बताया कि इमरान खान बीते ढाई साल से जेल में हैं. रावलपिंडी की जेल में हैं. हमे उनसे हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत थी. लेकिन ये (पाकिस्तान की सरकार) हमें मुलाकात करने ही नहीं दे रहे हैं. ये लोग हमें छह-सात महीने से उनसे मिलने काफी दिक्कत कर रहे हैं. बीते सात महीने से मंगलवार को मिलने का दिन है लेकिन हमे उस दिन भी तंग किया जा रहा है. हमने पिछली दफा अगस्त-सितबंर में मिले थे. हम कोर्ट में भी इमरान खान से मिलते थे. पहले वो हमें अपना पैगाम भी देते थे. अभी बीते छह से सात हफ्ते से उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है.

उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि पिछले एक महीने में ना वकीलों को और ना ही परिवार वालों को मिलने की इजाजत मिली है. जब हमने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो हमारी एक बहन को मंगलवार को मिलने दिया गया लेकिन बीते तीन हफ्ते में हम में से कोई नहीं मिला है.हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं, फुल बेंच के ऑर्डर हैं. इस ऑर्डर में कहा गया है कि वकील और परिवार वाले मिल सकते हैं. यहां कानून को कोई नहीं मान रहा है.

अलीमा ने बताया कि पहली बात तो वो अब जेल में होने ही नहीं चाहिए. उनके सभी केस में निर्दोष साबित हो चुके हैं. इसपर निर्णय आना था. जजमेंट की डेट पहले ही दी जा चुकी है. लेकिन जजमेंट नहीं दी जा रही है. सुनवाई में वो बेकसूर साबित हो चुके हैं. हमें कोई कुछ जानकारी नहीं दे रहा है. हमें मुलाकात ही नहीं करने दे रहे हैं. मौजूदा सरकार की जरूरत नहीं है कि इमरान का बाल भी बांकि कर सके. साजिश ये है कि उन्हें जानबूझकर जेल में डाला हुआ है.