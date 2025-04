जब अमेरिका में निर्मला सीतारमण ने डिजिटल INDIA का किया जिक्र, तब तालियों से गूंजा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का हॉल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20-25 अप्रैल के बीच अमेरिका दौरे पर हैं, जहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शिरकत के दौरान वित्त मंत्री ने कहा भारत के बारे में बहुत सी बातें, छवि, दृष्टिकोण, जेहन बदलने में बहुत समय लगता है. लेकिन नीतियां बहुत जल्दी बदल जाती है. नीतियां बदलती हैं और हम इंतज़ार करते हैं, आप जानते हैं, लोग उन पर अमल करें. भारत अब उस पुरानी छवि से बहुत आगे निकल चुका है, जहां उसे सांप-सपेरों, रस्सी के जादू या गरीबी से जोड़ा जाता था. आज का भारत डिजिटल नवाचार और समावेशी विकास का प्रतीक है, जिसकी गूंज विश्व मंचों पर सुनाई दे रही है.

Some of the works done in India stand out and one such example is that of Digital Public Infrastructure (DPI) and its success.



More than a billion digital identities have been created using DPI. Using these digital identities bank accounts of people were created and during… pic.twitter.com/9vjVkTt8UL