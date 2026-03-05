विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update
9 minutes ago

पड़ोसी देश नेपाल में गुरुवार को 275 सीटों के लिए आम चुनाव हो रहा है. सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी. वोट डालने के लिए सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर लगी हुई हैं. नेपाल में किसकी सरकार होगी, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो सकेगा. साल 2025 में जेनजी के विरोध प्रदर्शन के समय इस्तीफा देने वाले केपी शर्मा ओली एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं. सुबह से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी भी तरह के टकराव की कोई खबर अब तक सामने नहीं आी है. नेपाल चुनाव से जुड़ा पल-पल का अपडेट यहां देखें.

ये भी पढ़ें- Nepal Election: कौन होगा नेपाल का नया 'नायक', वोटिंग तेज, GenZ को कमान या बुजुर्ग नेता पड़ेंगे भारी

ये भी पढ़ें- नेपाल में वोटिंग शुरू, क्या GenZ के सपने पूरे होंगे? उम्मीदवारों और पार्टियों के घोषणापत्र कर रहे कंफ्यूज

NEPAL GENERAL ELECTION 2026 VOTING LIVE...
 

Mar 05, 2026 12:41 (IST)
Link Copied
Share

Nepal Election Live: नेपाल के दोलाखा के एक पोलिंग बूथ बवाल के बाद वोटिंग रोकी गई

नेपाल के दोलाखा जिले के एक पोलिंग बूथ पर वोटिंग रोक दी गई है. ये जानकारी काठमांडो पोस्ट के हवाले से सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, जिले की तमाकोशी ग्रामीण नगरपालिका के वार्ड 4 के मालू मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के बीच बैठने की व्यवस्था को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद पोलिंग कर्मचारियों पर हमले की कोशिश हुई. जिसके बाद कुछ समय के लिए मतदान रोक दिया गया.

Mar 05, 2026 12:38 (IST)
Link Copied
Share

Nepal Election Live: नेपाल में सुबह 11 बजे तक 10.18 प्रतिशत मतदान

काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, चुनाव आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराई ने बताया कि गुरुवार सुबह 11 बजे तक 10.18 प्रतिशत मतदान हुआ. पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं.  

Mar 05, 2026 12:11 (IST)
Link Copied
Share

Nepal Election Live: नेपाल के पीएम पद की रेस में गगन थापा भी शामिल

नेपाल मे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में देश की सबसे पुरानी पार्टी नेपाली कांग्रेस के नए प्रमुख 49 साल के गगन थापा भी शामिल हैं. उनका कहना है कि अनुभवी नेताओं के बार-बार बदलते रहने वाले बुजुर्गों के क्लब को समाप्त करना चाहते हैं. उम्मीद है कि इस बार एक ऐसी सरकार बनेगी जो सुशासन वाली हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो.

Mar 05, 2026 12:10 (IST)
Link Copied
Share

Nepal Election Live: नेपाल के अंतरिम पीएम सुशीला कार्की ने डाला वोट

नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने काठमांडू के धापासी पोलिंग बूथ पर मतदान किया. उन्होंने मीडिया से कहा कि मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, सभी लोग  बढ़चढ़ मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें.

Mar 05, 2026 12:10 (IST)
Link Copied
Share

Nepal Election Live: नेपाल को परिपक्व नेतृत्व की जरूरत-गगन थापा

नेपाली में पीएम पद के उम्मीदवार गगन थापा ने काठमांडू में मैती देवी मंदिर पोलिंग बूथ पर वोटिंग के बाद कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूं. इस समय नेपाल को एक बहुत ही परिपक्व नेतृत्व की जरूरत है. 

Mar 05, 2026 11:41 (IST)
Link Copied
Share

Nepal Election Live: केपी शर्मा ओली फिर पीएम की रेस में

पिछले साल प्रधानमंत्री पद से हटाए गए 74 साल के मार्क्सवादी नेता केपी शर्मा ओली सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे हैं. उन्हें उनके गृह क्षेत्र झापा में पूर्व काठमांडू मेयर और 35 साल के रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह से चुनौती मिल रही है. 

Mar 05, 2026 11:40 (IST)
Link Copied
Share

Nepal Election Live: नेपाल में 1.9 करोड़ वोटर

तीन करोड़ की आबादी वाले नेपाल के चुनाव में 1.9 करोड़ वोटर हैं, जो सितंबर 2005 में युवाओं के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद नई सरकार के चुनाव के लिए वोट कर रहे हैं. इसमें 8 लाख नए युवा वोटर हैं. 

Mar 05, 2026 11:39 (IST)
Link Copied
Share

Nepal Election Live: नेपाल में आम चुनाव के लिए हो रही वोटिंग

नेपाल में गुरुवार सुबह से ही आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है. ये चुनाव नेपाल की दिग्गज पारंपरिक पार्टियों नेपाली कांग्रेस, सीपीएन-यूएमएल के लिए बड़ा इम्तेहान है. राजधानी काठमांडू मे पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Nepal Election 2026, Nepal Election 2026 Candidates, Nepal General Election 2026, Nepal Election Voting, KP Sharma Oli
Get App for Better Experience
Install Now