नेपाल में लैंडस्लाइड की वजह से त्रिशूल नदी में बह गईं दो बसें, सवार थे 60 से ज्यादा यात्री, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी 

नेपाल से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. यहां के मदन आश्रित राजमार्ग पर हुए भूस्खलन की वजह से यात्रियों से भरी दो बसें हाइवे के पास से बह रही त्रिशूल नदी में गिर गई है. कहा जा रहा है नदी में बस के गिरने के बाद से दोनों बसे नदी के तेज बहाव की वजह से बह गई है. इस घटना में 60 से ज्यादा यात्री भी लापता है. जिनका तलाश के लिए फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

A landslide swept two buses carrying an estimated 63 passengers, on Madan-Ashrit Highway in Central Nepal into the Trishuli River, this morning.



(Source: Road Division Office, Bharatpur, Nepal) https://t.co/1LZ1qYcXcQ pic.twitter.com/1xSFDB5uZY