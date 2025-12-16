VIDEO : घूंसे-थप्पड़, फिर नोच डाले बाल... इस देश की संसद में महिला सांसदों का जबरदस्त हंगामा

मेक्सिको सिटी की संसद में पारदर्शिता निगरानी एजेंसी में सुधारों पर बहस के दौरान विपक्षी दलों की महिला सांसदों के बीच हुई जोरदार झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सदन में यह विवाद उस समय भड़का जब मौजूदा पारदर्शिता एजेंसी को समाप्त कर उसकी जगह एक नई निगरानी संस्था बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी.

वीडियो में सांसदों को पोडियम के सामने एक-दूसरे को धक्का देते, चिल्लाते, बाल खींचते और थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है. रिपोर्ट के अनुसार झड़प में दोनों दलों की करीब 5 महिला सांसद शामिल थीं. बहस इतनी गरम हो गई कि यह हाथापाई में बदल गई.

विवाद की शुरुआत तब हुई जब दक्षिणपंथी नेशनल एक्शन पार्टी की महिला प्रतिनिधि बहुमत वाली वामपंथी मोरेना पार्टी द्वारा कथित नियम उल्लंघन के विरोध में विधायिका के मुख्य पोडियम पर पहुंचीं. वीडियो फुटेज में मोरेना पार्टी के सदस्य पीएएन सांसदों को जबरन पोडियम से हटाते हुए दिख रहे हैं, जबकि विपक्षी सांसद पीछे हटने को तैयार नहीं थीं.

इस दौरान सदन में अफरा-तफरी मच गई और कैमरे पर कोहनी मारने, थप्पड़ जड़ने, बाल खींचने और धक्का-मुक्की के दृश्य कैद हो गए. घटना का सीधा प्रसारण भी हुआ, जिससे यह और अधिक सुर्खियों में आ गई.

