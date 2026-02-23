मैक्सिको के सबसे बड़ा ड्रग माफिया 'एल मेनचो' को आर्मी ने ऑपरेशन में मार गिराया, पूरे देश में फैली हिंसा

मेक्सिको सेना ने रविवार को जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल के बॉस नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्वेंटेस उर्फ ​​"एल मेनचो" को मार गिराया. इसके मरने से मेक्सिको के सबसे शक्तिशाली ड्रग कार्टेल का सफाया हो गया. हालांकि, देश के बड़े हिस्से में अराजकता फैल गई है. मेनचो को पहले गिरफ्तार किया गया था और ये गिरफ्तारी मैक्सिकन सरकार की अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी. मगर इस गिरफ्तारी पर कार्टेल (जिसे स्पेनिश में CJNG के नाम से जाना जाता है) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.

कार्टेल सदस्यों ने कई कारों में आग लगा दी और लगभग एक दर्जन मेक्सिको राज्यों में सड़कों को जाम कर दिया. जलिस्को की राजधानी, गुआडालाजारा, रविवार रात को सुनसान शहर में बदल गई, क्योंकि नागरिक घरों में दुबके रहे. कई राज्यों में सोमवार को स्कूल बंद रहे.

कैसे मारा गया

रक्षा विभाग ने एक बयान में कहा कि ओसेगुएरा सर्वेंटेस को रविवार को जलिस्को के तापलपा में पकड़ने के अभियान के दौरान चोट लगी थी. जलिस्को, ग्वाडालाजारा से लगभग दो घंटे की ड्राइव पर दक्षिण-पश्चिम में स्थित है. मेक्सिको सिटी ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई. यह राज्य उस गिरोह का अड्डा है, जो अमेरिका में भारी मात्रा में फेंटानिल और अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए जाना जाता है.

अभियान के दौरान, सैनिकों पर गोलीबारी हुई और घटनास्थल पर चार लोग मारे गए. बयान में कहा गया है कि ओसेगुएरा सर्वेंटेस सहित तीन अन्य लोग घायल हुए और बाद में उनकी भी मौत हो गई. दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया और बख्तरबंद वाहन, रॉकेट लॉन्चर और अन्य हथियार जब्त किए गए. सशस्त्र बलों के तीन सदस्य घायल हुए हैं और उनका चिकित्सा उपचार चल रहा है.

अमेरिका-कनाडा का अलर्ट

अमेरिकी विदेश विभाग ने जलिस्को, तामाउलिपास, मिचोआकान, गुरेरो और नुएवो लियोन राज्यों में अमेरिकी नागरिकों को चल रहे सुरक्षा अभियानों के कारण सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी. मेक्सिको स्थित कनाडा के दूतावास ने प्यूर्टो वल्लार्टा में अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और जलिस्को में कम से कम लोगों की नज़रों से बचने की सलाह दी. जलिस्को के गवर्नर पाब्लो लेमस ने निवासियों को घर पर रहने का निर्देश दिया और सार्वजनिक परिवहन निलंबित कर दिया.

15 मिलियन डॉलर का इनाम

अमेरिकी विदेश विभाग ने एल मेनचो की गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को 15 मिलियन डॉलर तक का इनाम देने की घोषणा की थी. जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल, जिसे सीजेएनजी के नाम से जाना जाता है, मेक्सिको के सबसे शक्तिशाली और तेजी से बढ़ते आपराधिक संगठनों में से एक है और इसका गठन 2009 में हुआ था. फरवरी में, ट्रंप प्रशासन ने इस कार्टेल को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था.