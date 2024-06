Kuwait Fire : भारतीयों के पसीने से रौशन है जो कुवैत, आखिर वहां कैसे जिंदा जल गए 40 लोग

Kuwait Fire : कुवैत में श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में बुधवार को लगी भीषण आग में 50 लोगों की मौत हो गई. खाड़ी देश से मिल रही खबरों के अनुसार, मरने वालों में 40 भारतीय शामिल हैं. आग लगने की घटना बुधवार सुबह करीब 4 बजे हुई और आशंका है कि आग चौकीदार के कमरे में रखे गैस सिलेंडर से लगी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस कमरे में करीब 160 लोग रहते थे, एक ही कंपनी में काम करते है.

कुवैत में हुए इस भीषण अग्निकांड में इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई. इस इमारत के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें मजदूर रहते थे, जिसमें से अधिकतर भारतीय थे. इसके लिए वहां की सरकार ने रियल एस्‍टेट ऑनर को जिम्मेदार ठहराया है. यह भीषण अग्निकांड मंजफ शहर में हुई है, जो दक्षिण कुवैत में पड़ता है.

The fire mishap in Kuwait City is saddening. My thoughts are with all those who have lost their near and dear ones. I pray that the injured recover at the earliest. The Indian Embassy in Kuwait is closely monitoring the situation and working with the authorities there to assist… https://t.co/cb7GHN6gmX