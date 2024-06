कुवैत की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 40 भारतीय कामगारों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी

कुवैत के मंगाफ शहर में श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई. हादसे में 40 भारतीयों की मौत की खबर है. जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं. ज्यादातर मौतें दम घुटने से हुई हैं. मरने वालों में 5 लोग केरल के रहने वाले थे. अधिकारियों ने बताया कि आग बुधवार तड़के कुवैत के दक्षिणी अहमदी गवर्नरेट के मंगाफ क्षेत्र में स्थित छह मंजिला इमारत के रसोईघर में लगी.



'मनोरमा' की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस बिल्डिंग में आग लगी, वो मलयालयी बिजनेसमैन केजी अब्राहम के NBTC ग्रुप की है. मारे गए लोग इसी कंपनी में काम करते थे. बिल्डिंग में करीब 160 लोग रहते हैं. कुवैत की कुल जनसंख्या में 21% (10 लाख) भारतीय हैं. वर्कफोर्स में ये 30% (लगभग 9 लाख) हैं.

ग्राउंड फ्लोर के किचन में लगी आग

‘कुवैत टाइम्स' की खबर के अनुसार, हादसा भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह करीब 6 बजे हुआ. रिपोर्ट के मुताबिक, ग्राउंड फ्लोर की किचन में लगी आग तेजी से 6 मंजिला बिल्डिंग में फैल गई. ऐसे में लोग अंदर फंस गए. बिल्डिंग में ज्यादातर प्रवासी मजदूर रहते हैं. बताया जा रहा है कि कई लोग अवैध तरीके से भी रह रहे थे.

भारतीय राजदूत ने घायलों से की मुलाकात

इस बीच भारतीय राजदूत आदर्श स्वाइका भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं. उन्होंने घायलों से मुलाकात की है. भारतीय दूतावास घायलों के लिए हर संभव मदद कर रहा है.



भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

कुवैत में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, “आज भारतीय श्रमिकों से जुड़ी दुखद आग दुर्घटना के संबंध में दूतावास ने एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर +965-65505246 जारी किया है. सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि वे अपडेट के लिए इस हेल्पलाइन से जुड़ें. दूतावास हरसंभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है.”

In connection with the tragic fire-accident involving Indian workers today, Embassy has put in place an emergency helpline number: +965-65505246. All concerned are requested to connect over this helpline for updates. Embassy remains committed to render all possible assistance. https://t.co/RiXrv2oceo

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया ट्वीट

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ‘X' पर एक पोस्ट में कहा, “कुवैत सिटी में आग लगने की घटना की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. खबर है कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. 50 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं. हमारे राजदूत मौके पर गए हैं. हम आगे की जानकारी का इंतजार कर रहे हैं.”

उन्होंने कहा, “इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. हमारा दूतावास इस संबंध में सभी संबंधित लोगों को पूरी मदद करेगा.”

Amb @AdarshSwaika visited the Al-Adan hospital where over 30 Indian workers injured in today's fire incident have been admitted. He met a number of patients and assured them of full assistance from the Embassy. Almost all are reported to be stable by hospital authorities. pic.twitter.com/p0LeaErguF