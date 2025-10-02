मैनचेस्टर: यहूदी प्रार्थना स्थल पर आतंकी हमला, 2 की मौत, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया

यहूदी समुदाय के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर उत्तरी मैनचेस्टर में एक यहूदी प्रार्थना स्थल के बाहर हुए एक भीषण हमले में दो लोगों की मौत हो गई. ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस (GMP) ने पुष्टि की है कि जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को गोली मार दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई. पुलिस इस घटना को संभावित आतंकी हमला मानकर जांच कर रही है.

कैसे हुआ हमला?

ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के अनुसार, यह घटना गुरुवार सुबह क़रीब 9:30 बजे (स्थानीय समयानुसार) क्रम्प्सॉल में हीटन पार्क हिब्रू कॉन्ग्रिगेशन सिनगॉग के बाहर हुई. पुलिस के अनुसार, हमलावर ने सबसे पहले एक वाहन का उपयोग करके पैदल यात्रियों को टक्कर मारी. इसके बाद वह कार से बाहर निकला और मौजूद लोगों पर चाकू से हमला कर दिया.

पुलिस की कार्रवाई

हमले की सूचना मिलते ही पुलिस कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए. पुलिस ने हमलावर को सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब उसने इनकार किया और हमले की कोशिश जारी रखी, तो अधिकारियों को गोली चलानी पड़ी. पुलिस ने कहा कि, "हमारे फायरआर्म्स अधिकारियों ने संदिग्ध हमलावर पर गोली चलाई. मौके पर उसकी मौत हो गई."

प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने की हमले की निंदा

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि, "क्रम्प्सॉल के एक धर्मस्थल पर हुए हमले से मैं स्तब्ध हूं. घटना यहूदी कैलेंडर के सबसे पवित्र दिन योम किप्पुर पर हुई है, इसे और भी भयावह बना देता है."

'प्लेटो' प्रोटोकॉल लागू

हमले के बाद पुलिस ने तुरंत 'प्लेटो' प्रोटोकॉल घोषित कर दिया, जिसका उपयोग बड़े या आतंकी हमलों की स्थिति में किया जाता है. घटनास्थल पर बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया, क्योंकि हमलावर के शरीर पर विस्फोटक जैसा कुछ बंधा हुआ था.