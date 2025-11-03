विज्ञापन
मालदीव बोले No Smoking: देश के युवा नहीं फूंक पाएंगे तंबाकू, पर्यटकों के लिए भी धुंए का छल्‍ला बैन 

मालदीव घूमने आने वाले टूरिस्ट्स को भी कानून मानना ​​होगा. हालांकि सरकार का कहना है कि स्मोकिंग बैन का टूरिज्म पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.

  • मालदीव ने 1 जनवरी 2007 और बाद में जन्मे युवाओं के लिए तंबाकू सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
  • स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के अनुसार तंबाकू खरीदना, बेचना और उपयोग करना युवाओं के लिए गैरकानूनी होगा.
  • रिटेलर्स को तंबाकू बिक्री से पहले ग्राहक की उम्र वेरिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है.
नई दिल्‍ली:

मालदीव ने एक बड़ा फैसला किया है. देश में अब ऐसे युवाओं के लिए स्‍मोकिंग यानी धूम्रपान को बैन कर दिया गया है जिनका जन्‍म 1 जनवरी 2007 को या फिर इसके बाद हुआ है. इस फैसले के साथ ही मालदीव दुनिया का वह अकेला देश बन गया है जिसने तंबाकू के सेवन पर इस तरह से बैन लगाया है. देश के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की तरफ से शनिवार को इस बारे में ऐलान किया गया है यानी ऐसे लोग जो 

खरीदना तो गैरकानूनी, बिक्री भी हुई बैन 

स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि युवाओं के लिए तंबाकू का प्रयोग, इसे खरीदना और देश में इसकी बिक्री गैरकानूनी होगी. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय का कहना है कि यह ऐलान सरकार के उस मजबूत इरादे को दिखाता है जिसके तहत युवाओं को तंबाकू से होने वाले नुकसानों से बचाना है. देश के तंबाकू नियंत्रण बोर्ड के उपमुखिया अहमद अफाल ने बीबीसी को बताया कि देश में पिछले साल वेपिंग पर बैन लगाया गया था और यह नई पीढ़ी को तंबाकू से दूर रखने की दिशा में एक अच्‍छा कदम साबित हुआ है. 

उम्र वैरीफाई करना जरूरी 

इस नए बैन के तहत तंबाकू के हर प्रकार को बैन कर दिया गया है. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा, ' बैन के तहत रिटेलर्स को बेचने से पहले उम्र वेरिफाई करनी जरूरी है' और यह भी कहा कि यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल के तहत मालदीव की जिम्मेदारियों के मुताबिक ही है.

अफाल ने कहा कि वेपिंग पर देश की सख्ती एक जरूरी पहला कदम था क्योंकि 'ये नए स्टाइलिश गैजेट इंडस्ट्री की तरकीबें हैं जिनसे युवा पीढ़ी को नशे की लत लगाने के लिए उकसाया जाता है, जो निश्चित रूप से उनकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है.' पिछले साल, मालदीव ने किसी के लिए भी, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना, बेचना, रखना, इस्तेमाल करना या बांटना गैर-कानूनी कर दिया था. 

टूरिस्‍ट्स भी रखें ध्‍यान 

मालदीव घूमने आने वाले टूरिस्ट्स को भी कानून मानना ​​होगा. हालांकि अफाल का कहना है कि स्मोकिंग बैन का टूरिज्म पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा, 'लोग मालदीव इसलिए नहीं आते कि वे स्मोक कर सकते हैं. वो यहां के खूबसूरत बीच के लिए आते हैं, समुद्र के लिए आते हैं, धूप और ताजी हवा के लिए आते हैं.' टूरिज्म डेटा का हवाला देते हुए, मिस्टर अफाल ने कहा कि नए नियमों के बावजूद किसी भी टूरिस्ट ने बुकिंग कैंसिल नहीं की है और पिछले साल आने वालों की संख्या बढ़ी है. उन्होंने कहा, 'हम अगले साल दो मिलियन से ज्‍यादा टूरिस्ट्स के आने का अनुमान लगा रहे हैं. 
 

