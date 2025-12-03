लक्षद्वीप और मालदीव… न्यू ईयर पर घूमने के लिए कौन सी डेस्टिनेशन है बेस्ट? जानिए किसमें लगेगा कितना खर्च

Lakshadweep vs Maldives: साल का आखिरी महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में नया साल शुरू हो जाएगा. न्यू ईयर के मौके पर अधिकतर लोग घूमने का विचार बनाते हैं जिसके लिए वे प्लानिंग अभी से शुरू कर देते हैं. कई लोगों को पहाड़ों पर घूमना पसंद होता है तो कुछ लोग बीच पर जाना चाहते हैं. अगर आप इस न्यू ईयर ट्रिप के लिए बीच वाली जगह तलाश रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको बीच के लिए 2 मशहूर डेस्टिनेशन- लक्षद्वीप और मालदीव के बारे में बताने जा रहे हैं. इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि इन दोनों जगहों पर कितना खर्च आएगा, कौन-कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं और कौन सी जगह किसके लिए अच्छी रहेगी.

ट्रिप के लिए कौन सा समय है बेस्ट?

लक्षद्वीप घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है. इस दौरान मौसम शांत रहता है और स्नॉर्कलिंग, कायकिंग जैसी एक्टिविटी के लिए बढ़िया होता है. वहीं, बारिश के मौसम में समुद्र में तेज लहरें होती हैं, इसलिए उस समय जाना अच्छा साबित नहीं हो सकता है.

वहीं, मालदीव जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर से अप्रैल तक माना जाता है. इस दौरान धूप वाला मौसम (Sunny Weather) रहता है, जो डाइविंग, लैगून में तैरने और बीच पर आराम करने के लिए बिल्कुल सही होता है. बता दें कि दोनों जगहों का मौसम लगभग एक जैसा होता है इसलिए प्लानिंग करना आसान हो जाता है.

कहां लगेगा कितना खर्चा?

बजट स्टे: ₹3,000 से ₹6,000 प्रति रात

₹3,000 से ₹6,000 प्रति रात मिड रेंज स्टे: ₹6,000 से ₹12,000 प्रति रात

₹6,000 से ₹12,000 प्रति रात खाना: ₹300 से ₹600 प्रति व्यक्ति

₹300 से ₹600 प्रति व्यक्ति वॉटर एक्टिविटीज: ₹500 से ₹2,500

₹500 से ₹2,500 फ्लाइट का किराया छोड़कर 3 से 5 दिन की यात्रा में यहां ₹20,000 से ₹40,000 प्रति व्यक्ति का खर्चा हो सकता है.

बजट गेस्टहाउस: ₹6,000 से ₹12,000 प्रति रात

₹6,000 से ₹12,000 प्रति रात मिड रेंज के रिसॉर्ट: ₹18,000 से ₹30,000 प्रति रात

₹18,000 से ₹30,000 प्रति रात वाटर विला और लग्जरी होटल: ₹40,000 से ₹1,50,000 प्रति रात

₹40,000 से ₹1,50,000 प्रति रात रिसॉर्ट में खाना: ₹2,500 से ₹6,000 प्रति व्यक्ति

₹2,500 से ₹6,000 प्रति व्यक्ति सामान्य 4 से 6 दिन की यात्रा में यहां ₹80,000 से ₹2,50,000 प्रति व्यक्ति का खर्चा हो सकता है.

वॉटर एक्टिविटीज में कितना होगा खर्च?

स्नॉर्कलिंग (Snorkelling): ₹500 से ₹1,500

₹500 से ₹1,500 कयाकिंग (Kayaking): ₹300 से ₹800

₹300 से ₹800 ग्लास-बॉटम बोट राइड्स (Glass Bottom Boat Rides): ₹800 से ₹1,500

₹800 से ₹1,500 लैगून वॉक (Lagoon walks): ₹200 से ₹500

₹200 से ₹500 स्कूबा डाइविंग (Scuba diving): ₹2,500 से ₹4,000

स्नॉर्कलिंग (Snorkelling): 30 से 60 अमेरिकी डॉलर

30 से 60 अमेरिकी डॉलर स्कूबा डाइविंग (Scuba diving): 70 से 200 अमेरिकी डॉलर

70 से 200 अमेरिकी डॉलर सनसेट क्रूज (Sunset Cruise): 50 से 150 अमेरिकी डॉलर

50 से 150 अमेरिकी डॉलर अंडरवॉटर डाइनिंग (Underwater Dining): प्रति व्यक्ति 120 से 350 अमेरिकी डॉलर

प्रति व्यक्ति 120 से 350 अमेरिकी डॉलर प्राइवेट बीच डिनर (Private Beach Dinner): 150 से 400 अमेरिकी डॉलर

कौन सी जगह किसके लिए है बेस्ट?

घूमने के लिए लक्षद्वीप उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें नेचुरल ब्यूटी, शांत माहौल और कम भीड़-भाड़ वाली जगह पसंद है. परिवारों, नेचर लवर्स और बजट में घूमने वालों के लिए यह जगह बेहतरीन मानी जाती है.

मालदीव हनीमून पर जाने वाले, लक्जरी पसंद करने वाले लोगों के लिए बेस्ट मानी जाती है. अगर आप अपने आराम और सुविधा के लिए अच्छा खर्च कर सकते हैं तो आप न्यू ईयर पर मालदीव जा सकते हैं.