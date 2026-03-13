इजरायली हमलों ने ली 100 से ज्यादा बच्चों की जान, लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब एक बेहद विनाशकारी और खतरनाक दौर में पहुंच गया है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल दहला देने वाले आंकड़े जारी करते हुए दावा किया कि हालिया इजरायली हमलों में अब तक 100 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है. लेबनान में इस ताजा संघर्ष के दौरान अब तक 773 लोग मारे गए हैं, जिनमें 62 महिलाएं भी शामिल हैं. वहीं तेहरान में भी एक जोरदार धमाका हुआ. धमाका उस वक्त हुआ जब हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में आयोजित 'कुद्स दिवस' रैली के लिए जमा हुए थे.

लेबनान में मासूमों पर बरपा कहर

युद्ध की सबसे भयानक कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं. इस युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर लेबनान से सामने आई है. जहां इजरायली हमलों में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस संघर्ष में अब तक 773 लोग मारे गए हैं. इसमें 100 से अधिक बच्चे और 62 महिलाएं शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के अनुसार, करीब 8 लाख लोग इस युद्ध के बाद बने हालातों के बीच अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं.

तेहरान की रैली में जोरदार धमाका

ईरान की राजधानी तेहरान में 'कुद्स डे' (Quds Day) के मौके पर हजारों लोग फिलिस्तीन के समर्थन में और इजरायल के खिलाफ रैली निकाल रहे थे, तभी वहां एक बड़ा धमाका हुआ. इजरायल ने हमले से कुछ समय पहले ही फारसी भाषा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी दी थी. युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में इंटरनेट लगभग पूरी तरह से बंद है, इसलिए बहुत कम लोग इस चेतावनी को देख पाए. यह हमला ठीक उस वक्त हुआ जब ईरान के चीफ जस्टिस एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे.

विमान क्रैश में 6 अमेरिकी जवानों की मौत

इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ा है. अमेरिकी सेना का एक 'KC-135' रिफ्यूलिंग विमान इराक में क्रैश हो गया है, जिसमें सवार सभी 6 अमेरिकी क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है. ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों के दौरान यह चौथा विमान है जो क्रैश हुआ है.

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