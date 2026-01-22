विज्ञापन
विशेष लिंक

खालिस्तानी आतंकी पन्नू बोला- '26 जनवरी को दिल्ली निशाने पर, क्रोएशिया में भारतीय दूतावास से तिरंगा उतारा'

मूल रूप से पंजाब के रहने वाल अमेरिकी-कनाडाई नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत ने जुलाई 2020 में "आतंकवादी" घोषित किया था.

Read Time: 3 mins
Share
खालिस्तानी आतंकी पन्नू बोला- '26 जनवरी को दिल्ली निशाने पर, क्रोएशिया में भारतीय दूतावास से तिरंगा उतारा'
खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है
  • आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने क्रोएशिया के भारतीय दूतावास से तिरंगा हटाकर खालिस्तानी झंडा फहराने का दावा किया
  • पन्नू ने 26 जनवरी को दिल्ली के निशाने पर होने की भी बात कही है
  • भारत के विदेश मंत्रालय और क्रोएशियाई दूतावास ने अभी तक इस झंडा विवाद पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दावा किया है कि यूरोपीय देश क्रोएशिया में मौजूद भारतीय दूतावास से भारत का झंडा उतारकर वहां खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) का झंडा फहरा दिया गया है. अमेरिका से ऑपरेट करने वाले इस खालिस्तानी आतंकवादी ने एक वीडियो जारी कर यह दावा किया है जिसमें दिख रहा है कि न सिर्फ खालिस्तानी झंडा फहराया गया बल्कि दूतावास के बोर्ड को स्प्रे पेंट से खराब भी किया गया और खालिस्तान जिंदाबाद का नफरती नारा भी लिखा गया है. अभी भारत के विदेश मंत्रालय या फिर क्रोएशिया में मौजूद भारतीय दूतावास की तरफ से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

खालिस्तानी आतंकी ने इस वीडियो में यह भी कहा है कि भारतीय गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को दिल्ली उसके निशाने पर है. उसने अपने वीडियो में पीछे एक तस्वीर दिखाई है जिसमें इंडिया गेट के उपर स्नाइपर साइन दिखाया गया है. उनसे कहा है कि दिल्ली को वह खालिस्तान बनाएगा. 

कौन है गुरपतवंत सिंह पन्नू

मूल रूप से पंजाब के रहने वाले अमेरिकी-कनाडाई नागरिक पन्नू को गृह मंत्रालय (एमएचए) ने जुलाई 2020 में "आतंकवादी" घोषित किया था. उसके संगठन पर प्रतिबंध लगाए जाने और आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के एक साल बाद ही यह कदम उठाया गया था. भारत में अधिकारियों ने एसएफजे और पन्नू के खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से लगभग 60 अकेले पंजाब में दर्ज हैं. पन्नू भारत की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता व सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने तथा सिखों में भारत के प्रति असंतोष फैलाने वाली गतिविधियों में संलिप्त रहा है.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निशाने पर  SFJ और गुरपतवंत सिंह पन्नू 

खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ भारत लगातार शिकंजा कस रहा है. पिछले साल सितंबर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ नया मामला दर्ज किया था. NIA ने यह कार्रवाई गुरपतवंत सिंह पन्नू की उस टिप्पणी को लेकर की थी, जिसमें खालिस्तानी आतंकी ने प्रधानमंत्री को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने वाले को 11 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था. यह बयान पन्नू ने 10 अगस्त को पाकिस्तान के लाहौर प्रेस क्लब में आयोजित 'मीट द प्रेस' कार्यक्रम के दौरान वाशिंगटन से वीडियो लिंक के माध्यम से दिया था.

आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तब एक विवादित का नक्शा भी जारी किया था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को शामिल किया गया. इस बार भी पन्नू ने जो वीडियो जारी किया है, उसमें यह विवादित नक्शा दिख रहा है.

यह भी पढ़ें: कनाडा में खालिस्तानियों को यह कैसी छूट! आतंकी पन्नू के बॉडीगार्ड को 6 दिन में बेल, बाहर निकलते भारत को दी धमकी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gurpatwant Singh Pannu, Khalistan, Sikhs For Justice
Get App for Better Experience
Install Now