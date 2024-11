अमेरिका के दवाब में इजरायल और हिजबुल्लाह ने किया समझौता, कितना स्थायी होगा यह युद्ध विराम

इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता हुआ है. दो महीने के लिए हुआ यह समझौता बुधवार तड़के से लागू हो गया.इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की. इस समझौते के लिए अमेरिका ने मध्यस्थता की. इस समझौते के तहत दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिक पीछे हटेंगे और हिजबुल्लाह वहां से हट जाएगा. हालांकि इजरायल ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने समझौते का उल्लंघन किया तो आत्मरक्षा का उसका अधिकार उसके पास है. लेकिन लेबनान ने इसका विरोध किया है.इस समझौते से पिछले 13 महीने से जारी तनाव को कम करने में मदद मिलेगी.इसरायल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव इस साल सितंबर में युद्ध में बदल गया था. '

ह्वाइट हाउस में समझौते की घोषणा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस समझौते को स्थायी युद्धविराम के रूप में लाया गया है. अमेरिका और फ्रांस ने एक संयुक्त बयान जारी किया. इसमें कहा गया है कि इस समझौते से लेबनान में जारी युद्ध रुक जाएगा और इजरायल पर हिजबुल्लाह और अन्य आतंकवादी संगठनों की ओर से हमले का खतरा टल जाएगा.

इस युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह दो महीने में अपने लड़ाकों और हथियारों को ब्लू लाइन के बीच से हटा लेगा.इससे दोनों देशों के लोग अपने घरों को लौट पाएंगे.

इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्धविराम समझौते की शर्तों के मुताबिक हिजबुल्लाह इसरायल-लेबनान सीमा से करीब 40 किलोमीटर पीछे हटेगा.वहीं इजरायली सेना को लेबनान का इलाका पूरी तरह से खाली करना होगा. अमेरिकी नेतृत्व वाला एक अंतरराष्ट्रीय निगरानी समूह इस बात पर नजर रखेगा कि सभी पक्ष समझौते का पालन कर रहे हैं या नहीं.

Today, I have good news to report from the Middle East.



I have spoken to the Prime Ministers of Lebanon and Israel. And I am pleased to announce:



They have accepted the United States' proposal to end the devastating conflict between Israel and Hezbollah.