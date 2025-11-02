अमेरिका में नहीं मिल रही सैलरी, अब सड़कों पर हॉटडॉग बेचने पर मजबूर सरकारी वकील, देखें Video

अमेरिका में शटडाउन जारी है और हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकारी नौकरी वालों को सैलरी तक मिलना बंद हो गई है. अब ऐसे में एक वीडियो आया है जो इस सबसे ताकतवर देश की असलियत को बयां करता है. यहां पर अमेरिकी टैक्स वकील सूट पहनकर सड़क के किनारे हॉट डॉग बेचने पर मजबूर हैं. इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस) के वकील, आइजैक स्टीन इस समय सोशल मीडिया पर सनसनी बन गए हैं. उन्‍हें पिछले दिनों अपने ऑफिस सूट में एक स्ट्रीट कार्ट पर हॉट डॉग बेचते हुए देखा गया. उनका वीडियो अब वायरल हो रहा है और कुछ लोगों की मानें तो आइजैक उन तमाम फेडरल कर्मचारियों के बीच बढ़ती निराशा और पैसे की तंगी का प्रतीक हैं जो सैलरी न मिलने से परेशान हैं.

वायरल हो गए आइजैक स्‍टीन

ऑफिस सूट में स्‍ट्रीट कार्ट पर हॉट डॉग बेचने का उनका वीडियो इंस्‍टाग्राम और टिकटॉक पर वायरल हो रहा है. अमेरिकी सरकार का शटडाउन अब अपने चौथे हफ्ते के करीब है. इस शटडाउन की वजह से हजारों फेडरल कर्मचारियों को या तो छुट्टी पर भेज दिया है या बिना सैलरी के काम करने पर मजबूर कर दिया है. यह मुश्किल कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच खर्च की प्रायोरिटी और फंडिंग एलोकेशन को लेकर बजट विवाद की वजह से पैदा हुई है.

IRS lawyer setups hot dog stand amid government shutdown. Says he's “never felt so free and fulfilled in his life.” pic.twitter.com/uuMcvgWHoz — SMB Attorney (@SMB_Attorney) November 1, 2025

सबसे लंबा शटडाउन

कई सरकारी कर्मचारियों के लिए, यह हाल के सालों में सबसे लंबे और सबसे ज्‍यादा रुकावट डालने वाले शटडाउन में से एक है. इंटरनल रेवेन्यू सर्विस (आईआरएस), एनवायर्नमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी (ईपीए), और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) के कुछ हिस्से जैसी एजेंसियां ​​थोड़ी ठप हो गई हैं, और कई कर्मचारी गुजारा करने के लिए साइड जॉब या सेविंग्स कर रहे हैं. वाशिंगटन के 36 साल के वकील आइजैक स्टीन, जो आईआरएस के लिए काम करते हैं, ने अपने खाली समय का क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करने का फैसला किया.

बस ऑफिस जाने का इंतजार

काम पर नहीं जा पाने या अपनी सैलरी नहीं ले पाने की वजह से, स्टीन ने एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक हॉट डॉग कार्ट खोली. वह अभी भी अपना प्रोफेशनल सूट और टाई पहने हुए थे. कुछ ही घंटों में, 'हॉट डॉग्स एंड द टैक्स मैन' नाम के उनके फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर आने लगे. इन वीडियोज को लाखों व्यूज और कमेंट्स मिले. इन सभी में उनके टैलेंट को लोगों ने जमकर सराहा. वहीं आइजैक का कहना है कि वह और उनके को-वर्कर्स बस किसी तरह से ऑफिस वापस लौटना चाहते हैं. अब वह बस इस शटडाउन के खत्‍म होने का इंतजार कर रहे हैं.

कंस्‍ट्रक्‍शन साइट पर बेच रहे हॉट डॉग

द वॉशिंगटन पोस्ट और सीएनएन की रिपोट्स के मुताबिक, स्टीन करीब दो साल से शौक के तौर पर फूड कार्ट को पार्ट-टाइम चला रहे थे लेकिन अब यह उनका फुल-टाइम ऑप्शन बन गया. शटडाउन की वजह से उनका सरकारी काम अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया. ऐसे में उन्होंने इस बिजनेस को सबके सामने लाने का फैसला किया. स्टीन ने अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर, एक कंस्ट्रक्शन जोन के पास हॉट डॉग बेचना शुरू किया. यह वह जगह है जहां पर अक्‍सर मजदूर आते हैं.

ट्रेंड हो गए आइजैक

कस्टमर्स को हॉट डॉग सर्व करते हुए ग्रे बिजनेस सूट पहने उनकी तस्वीरें तेजी से Instagram पर वायरल होने लगीं जहां हैशटैग #HotDogLawyer ट्रेंड करने लगा. कई यूजर्स ने उन्हें राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के सामने अपने सम्‍मान को बरकरार रखने की क्षमता का प्रतीक बताया. कुछ ही दिनों में, स्टीन के स्टैंड पर लंबी लाइनें लग गईं, और कस्टमर्स खाने और सेल्फी दोनों के लिए रुक रहे थे. कुछ लोगों का कहना है कि आइजैक स्टीन ने कहा कि वह 'बस एक बुरी स्थिति का सबसे अच्छा प्रयोग कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि 'खाना सर्व करना घर पर बैठकर कांग्रेस का इंतजार करने से बेहतर है.'



