अमेरिका में ईरान का विरोध करते लोगों को ट्रक से कुचलने की हुई कोशिश, VIDEO आया सामने

ईरान में जनता का विद्रोह दो हफ्तों से जारी है और इसका असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. अमेरिका में ईरानी शासन के विरोध में एक ऐसी ही रैली हो रही थी जब एक ट्रक से प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश हुई. अधिकारियों ने कहा कि रविवार दोपहर को लॉस एंजिल्स में ईरानी शासन विरोधी रैली के दौरान एक यू-हॉल ट्रक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस गया. लॉस एंजिल्स पुलिस ने बताया कि ट्रक तेजी से आने के कारण प्रदर्शनकारी रास्ते से हट गए और फिर ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश करने के लिए तेज रफ्तार ट्रक के पीछे भागे.

यू-हॉल ट्रक को, जिसके साइड के शीशे टूटे हुए थे, कई ब्लॉक दूर रोका गया और पुलिस कारों ने घेर लिया. एबीसी7 न्यूज हेलीकॉप्टर फुटेज में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने ट्रक को घेर लिया और उस ड्राइवर पर मुक्के बरसा रहे हैं. पुलिस अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करते हुए दिख रहे है. पुलिस विभाग ने पुष्टि की कि उसके अधिकारी घटनास्थल पर थे, लेकिन तुरंत यह नहीं बताया कि किसी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं.

BREAKING: Someone driving a U-Haul truck plows into people at an Iran protests in Los Angeles, California.



“NO SHAH. NO REGIME. USA: DON'T REPEAT 1953. NO MULLAH,” a sign on the truck read.



Video: @Shangoolans pic.twitter.com/gI6Ft3unb9 — Collin Rugg (@CollinRugg) January 12, 2026

लॉस एंजिल्स फायर डिपोर्टमेंट ने कहा कि घटनास्थल पर दो घायलों को चेक किया गया. हालांकि दोनों ने उपचार और परिवहन से इनकार कर दिया.

यह रैली लॉस एंजिल्स के वेस्टवुड के आसपास में हुई. कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने विल्शेयर पर 405 फ्रीवे रैंप को बंद करके, ट्रैफ़िक नियंत्रण में लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग से मदद का अनुरोध किया. अमेरिकी अटॉर्नी बिल एस्सायली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि FBI इस घटना की जांच कर रही है. उन्होंने कहा, "FBI ड्राइवर के मकसद का पता लगाने के लिए एलएपीडी के साथ मौके पर काम कर रही है. यह एक सक्रिय जांच है और जब हमारे पास अधिक जानकारी होगी तो हम जनता को अपडेट करेंगे."

अमेरिकी के इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में 530 से अधिक लोग मारे गए हैं. ईरान की राजधानी तेहरान और इसके दूसरे सबसे बड़े शहर में रविवार को एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और उनके समर्थन में ही वो अमेरिका में रैली निकाल रहे हैं.

