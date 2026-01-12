विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिका में ईरान का विरोध करते लोगों को ट्रक से कुचलने की हुई कोशिश, VIDEO आया सामने

Iran Protest Updates: ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में 530 से अधिक लोग मारे गए हैं. ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ही अमेरिका में रैली निकाली थी.

Read Time: 3 mins
Share
अमेरिका में ईरान का विरोध करते लोगों को ट्रक से कुचलने की हुई कोशिश, VIDEO आया सामने
अमेरिका में ईरान का विरोध करते लोगों को ट्रक से कुचलने की हुई कोशिश
  • लॉस एंजिल्स में ईरानी शासन विरोधी रैली के दौरान ट्रक ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ में तेजी से घुसने की कोशिश की
  • घटना स्थल पर दो घायल हुए जिन्हें उपचार से इनकार किया गया, पुलिस ने गिरफ्तारी की जानकारी नहीं दी
  • FBI और लॉस एंजिल्स पुलिस इस घटना की जांच कर रही हैं और ड्राइवर के मकसद का पता लगाने में लगे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ईरान में जनता का विद्रोह दो हफ्तों से जारी है और इसका असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है. अमेरिका में ईरानी शासन के विरोध में एक ऐसी ही रैली हो रही थी जब एक ट्रक से प्रदर्शनकारियों को कुचलने की कोशिश हुई. अधिकारियों ने कहा कि रविवार दोपहर को लॉस एंजिल्स में ईरानी शासन विरोधी रैली के दौरान एक यू-हॉल ट्रक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस गया. लॉस एंजिल्स पुलिस ने बताया कि ट्रक तेजी से आने के कारण प्रदर्शनकारी रास्ते से हट गए और फिर ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश करने के लिए तेज रफ्तार ट्रक के पीछे भागे.

यू-हॉल ट्रक को, जिसके साइड के शीशे टूटे हुए थे, कई ब्लॉक दूर रोका गया और पुलिस कारों ने घेर लिया. एबीसी7 न्यूज हेलीकॉप्टर फुटेज में दिखा कि प्रदर्शनकारियों ने ट्रक को घेर लिया और उस ड्राइवर पर मुक्के बरसा रहे हैं. पुलिस अधिकारी भीड़ को नियंत्रित करते हुए दिख रहे है. पुलिस विभाग ने पुष्टि की कि उसके अधिकारी घटनास्थल पर थे, लेकिन तुरंत यह नहीं बताया कि किसी को गिरफ्तार किया गया है या नहीं.

लॉस एंजिल्स फायर डिपोर्टमेंट ने कहा कि घटनास्थल पर दो घायलों को चेक किया गया. हालांकि दोनों ने उपचार और परिवहन से इनकार कर दिया.

यह रैली लॉस एंजिल्स के वेस्टवुड के आसपास में हुई. कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल ने विल्शेयर पर 405 फ्रीवे रैंप को बंद करके, ट्रैफ़िक नियंत्रण में लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग से मदद का अनुरोध किया. अमेरिकी अटॉर्नी बिल एस्सायली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि FBI इस घटना की जांच कर रही है. उन्होंने कहा, "FBI ड्राइवर के मकसद का पता लगाने के लिए एलएपीडी के साथ मौके पर काम कर रही है. यह एक सक्रिय जांच है और जब हमारे पास अधिक जानकारी होगी तो हम जनता को अपडेट करेंगे."

अमेरिकी के इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में 530 से अधिक लोग मारे गए हैं. ईरान की राजधानी तेहरान और इसके दूसरे सबसे बड़े शहर में रविवार को एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और उनके समर्थन में ही वो अमेरिका में रैली निकाल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ईरान का विद्रोह थम नहीं रहा! अस्पतालों में लाशों की ढेर, अमेरिका कर रहा हमले की तैयारी- TOP 10 UPDATE

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Iran, Iran Protest, US
Get App for Better Experience
Install Now