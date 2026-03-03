विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update
  • ईरान के IRGC के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम पर US का हमला, मिसाइल‑ड्रोन लॉन्च साइट्स को भारी नुकसान
  • दुबई के पास ऑस्ट्रेलियाई बेस पर ईरान का अटैक, रक्षा मंत्री बोले- सभी सैनिक सुरक्षित
  • दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 80 फ्लाइट कैंसिल, मिडिल ईस्ट जाने वाली 36 और आने वाली 44 उड़ानें रद्द
  • UAE में फंसे भारतीयों की घर वापसी के लिए विशेष उड़ानों का संचालन करेगी स्पाइसजेट
  • UAE एयर डिफेंस की बड़ी कामयाबी: 9 बैलिस्टिक मिसाइल, 6 क्रूज मिसाइल और 148 ड्रोन मार गिराए
  • मिडिल ईस्ट में फ्लाइट संकट गहराया: 4 दिनों में 7 देशों के एयरपोर्ट्स पर 9,500 उड़ानें कैंसिल
  • ईरान ने दुबई की बहुमंजिला इमारत को ड्रोन से बनाया निशाना, बिल्डिंग में US सैनिक थे मौजूद

तेल, ड्रोन अटैक और विस्फोट... सैटेलाइट से दिखा सऊदी की सबसे बड़ी रिफाइनरी का ईरानी हमलों ने क्या हाल किया

Iran Drone Attack on Saudi Arabia Aramco Oil refinery: अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग सऊदी के तेल रिफाइनरी तक पहुंच गई थी. इसपर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है.

Read Time: 3 mins
Share
तेल, ड्रोन अटैक और विस्फोट... सैटेलाइट से दिखा सऊदी की सबसे बड़ी रिफाइनरी का ईरानी हमलों ने क्या हाल किया
Iran Drone Attack on Saudi Arabia Aramco Oil refinery: सऊदी अरब की रिफाइनरी पर ईरान का हमला

Iran Drone Attack on Saudi Arabia Aramco Oil refinery: ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के शुरू किए गए युद्ध ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है. अमेरिका ने अपने हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया है. इसके बाद से ईरान ने अपने जवाबी हमलों में पूरे वेस्ट एशिया में मौजूद अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाया है. उसने इन देशों में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, आवासीय भवनों और होटलों के साथ-साथ दिग्गज तेल कंपनियों को निशाना बनाया है. इसी क्रम में सोमवार, 2 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच जंग की आग सऊदी के तेल रिफाइनरी तक पहुंच गई थी. ईरान के ड्रोन अटैक के बाद सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने अपनी रास तनुरा तेल रिफाइनरी को बंद कर दिया. 

ड्रोन अटैक के बाद रास तनुरा तेल रिफाइनरी का हाल

ड्रोन अटैक के बाद रास तनुरा तेल रिफाइनरी का हाल

अब इस रास तनुरा तेल रिफाइनरी के सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जो दिखा रही है कि यह हमला किस बड़े स्तर का था और इससे रिफाइनरी को कितना नुकसान पहुंचा है.

ड्रोन अटैक के बाद रास तनुरा तेल रिफाइनरी का हाल

ड्रोन अटैक के बाद रास तनुरा तेल रिफाइनरी का हाल

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी सरकार के करीबी एक सूत्र ने चेतावनी दी कि तेल सुविधाओं पर अगर ईरान इससे बड़ा हमला करता है तो फिर सऊदी की तरफ से सैन्य प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है. सूत्र ने सरकारी तेल कंपनी अरामको पर हुए हमले का जिक्र करते हुए एएफपी को बताया, "यह निर्भर करता है कि इसे ईरानी नेतृत्व द्वारा अरामको पर सीधे हमले के रूप में देखा जाता है या किसी अवैध भटके ड्रोन (rogue drone) के रूप में."

सूत्र ने कहा कि अगर ईरान अरामको पर ठोस हमला करता है तो सऊदी अरब ईरानी तेल सुविधाओं को निशाना बनाएगा. एक अन्य सूत्र ने एएफपी को बताया कि सऊदी सेना ने अपनी तैयारी का स्तर बढ़ाकर "पूर्ण अलर्ट" कर दिया है.

ध्यान रहे कि तेल सुविधाओं पर ईरान का हमला सऊदी अरब तक सीमित नहीं है. अबू धाबी में, एक ड्रोन ने फ्यूल टैंक टर्मिनल पर हमला किया, जिससे आग लग गई, हालांकि संचालन प्रभावित नहीं हुआ. अबू धाबी मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा, "अबू धाबी अधिकारियों ने ड्रोन द्वारा मुसाफा फ्यूल टैंक टर्मिनल को निशाना बनाए जाने के कारण लगी आग पर आज प्रतिक्रिया दी है. स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा."

इसी तरह कतर ने सोमवार को दो ईरानी बॉम्बर्स को मार गिराया और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के (LNG) उत्पादन रोक दिया. कतर की वायु सेना ने दो सुखोई एसयू-24 बॉम्बर्स को मार गिराया. कतर के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. यह पहली बार है जब किसी खाड़ी देश ने ईरानी विमानों को निशाना बनाया है.

यह भी पढ़ें: ईरान का दुबई में डबल अटैक! अमेरिकी सैनिकों की बिल्डिंग को ड्रोन से उड़ाया, ऑस्ट्रेलियाई बेस पर भी हमला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
US-Israel War Against Iran, Iran Saudi Arabia Attack, Aramco
Get App for Better Experience
Install Now