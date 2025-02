अमेरिका में हुई दुर्घटना के बाद एक भारतीय छात्रा कोमा में है. अब महाराष्ट्र में रहने वाले उसके परिजन अमेरिका जाकर उससे मिलने के लिए अर्जेंट वीजा चाहते हैं और केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं. महाराष्ट्र के सतारा जिले की रहने वाली 35 साल की नीलम शिंदे को 14 फरवरी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और वह फिलहाल आईसीयू में हैं. पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

नीलम शिंदे के पिता तानाजी शिंदे ने बताया, "हमें 16 फरवरी को दुर्घटना के बारे में पता चला. हम तब से वीजा के लिए कोशिश कर रहे हैं. लेकिन हमें अभी तक वीजा नहीं मिला है."

इस बीच एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने एनडीटीवी से बात की. उन्होंने नीलम शिंदे के माता-पिता को वीजा दिलाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद मांगी है. उन्होंने कहा, "यह परेशान करने वाला मामला है और हम सभी को एकजुट होकर इसे सुलझाने में मदद करने की जरूरत है."

"मैं परिवार के साथ बात कर रही हूं और उन्हें आश्वासन दे रही हूं कि इसका समाधान निकाला जाएगा."

उन्होंने यह भी कहा कि भले बीजेपी नेता एस. जयशंकर के साथ उनके कोई "राजनीतिक मतभेद" हो, लेकिन जब भी विदेश में रह रहे भारतीय छात्रों के मुद्दे की बात आती है तो वह "बहुत मददगार और सहानुभूतिपूर्ण" होते हैं. उन्होंने कहा, "विदेश मंत्रालय के साथ मेरा अनुभव असाधारण रूप से बहुत अच्छा रहा है. वे हमेशा मदद के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं.

Student Neelam Shinde has met with an accident in the USA and is hospitalized in a local hospital. Her father, Tanaji Shinde, from Satara, Maharashtra, India, urgently needs to visit his daughter due to a medical emergency. Tanaji Shinde has applied for an urgent visa to the USA…

दुर्घटना में हाथ-पैर टूटे, ब्रेन का ऑपरेशन करना पड़ा

नीलम शिंदे के परिवार के अनुसार, दुर्घटना में उनके हाथ और पैर टूट गए हैं. उनके सिर पर भी चोटें आईं. उनके चाचा संजय कदम ने एनडीटीवी को बताया, "पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और उसके रूममेट्स ने हमें 16 फरवरी को इसकी जानकारी दी. पता चला कि बड़ा एक्सीडेंट हो गया है. उन्होंने (हॉस्पिटल) उसके ब्रेन का ऑपरेशन करने के लिए हमारी अनुमति ली. वह अभी कोमा में है और हमें वहां होना चाहिए."

उन्होंने यह भी कहा कि वे पासपोर्ट कार्यालय में वीजा के लिए स्लॉट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगला स्लॉट अगले साल के लिए है. बता दें कि नीलम शिंदे पिछले चार साल से अमेरिका में हैं और अभी अपने कोर्स के फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं.