विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

मिडिल ईस्ट की जंग में एक और भारतीय की मौत, कुवैत में बिजली स्टेशन पर ईरान के हमले में गई जान

Middle East War: कुवैत के बिजली मंत्रालय ने सोमवार, 30 मार्च को कहा कि देश के अंदर एक बिजली स्टेशन पर ईरानी हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई और साइट पर एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई.

Read Time: 2 mins
Share
मिडिल ईस्ट की जंग में एक और भारतीय की मौत, कुवैत में बिजली स्टेशन पर ईरान के हमले में गई जान
Middle East war: कुवैत पर ईरानी हमलें में एक भारतीय की मौत

मिडिल ईस्ट की जंग ने एक और भारतीय व्यक्ति की जान ले ली है. कुवैत के बिजली मंत्रालय ने सोमवार, 30 मार्च को कहा कि देश के अंदर एक बिजली स्टेशन पर ईरानी हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई और साइट पर एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय की प्रवक्ता फातिमा अब्बास जवाहर हयात ने कहा, "कुवैत के खिलाफ ईरानी आक्रामकता के हिस्से के रूप में बिजली और वॉटर डिसेलिनेशन प्लांट में एक सेवा भवन पर हमला किया गया, जिसके कारण एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई और इमारत को महत्वपूर्ण सामग्री क्षति हुई."

ईरान के हमलों के बीच कुवैत ने गंभीर आरोप लगाए हैं. कुवैत के विदेश मंत्री शेख जर्राह जाबेर अल सबा ने रविवार को कहा कि क्षेत्र में जो देखा जा रहा है वह "ईरान के नेतृत्व में क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करने का व्यवस्थित पैटर्न" है. महीने भर चल रहा यह युद्ध क्षेत्र को अस्थिर किए जा रहा है. कुवैत की सरकारी कुना न्यूज एजेंसी के अनुसार विदेश मंत्री ने एक बयान में कहा कि ईरान "अराजकता और आतंकवाद को प्रभाव के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करके" क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है.

वहीं कुवैत की सेना ने रविवार को कहा कि ईरानी मिसाइलों के हमलों ने उसके फोर्स के 10 सदस्यों को घायल कर दिया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Middle East War, US Israel War Against Iran, US Iran War
Get App for Better Experience
Install Now