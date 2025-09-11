विज्ञापन
आतंक के पनाहगारों से कोई सबक नहीं चाहिए...भारत ने UNHRC में पाकिस्तान को फिर लताड़ा

UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को जवाब देते हुए कहा कि हम बार-बार उस विफल राष्ट्र की साजिशों को उजागर करते रहेंगे, जिसकी जीवित रहने की रणनीति आतंक और त्रासदी के व्यापार पर टिकी है.

आतंक के पनाहगारों से कोई सबक नहीं चाहिए...भारत ने UNHRC में पाकिस्तान को फिर लताड़ा
  • UNHRC में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का प्रायोजक करार दिया
  • भारत ने पाकिस्तान के बार-बार झूठ फैलाने और प्रोपेगेंडा का किया जिक्र
  • भारत ने साफ कहा है कि आतंक के पनाहगार पाक से उसे किसी सबक की जरूरत नहीं
जेनेवा:

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से आईना दिखाया. भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि उसे ऐसे किसी देश से कोई सबक नहीं चाहिए जो आतंकवाद को प्रायोजित करता है और वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले नेटवर्क को पनाह देता है. भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर क्षितिज त्यागी ने परिषद के 60वें सत्र में उच्चायुक्त की मौखिक रिपोर्ट पर आम बहस के दौरान पाकिस्तान की टिप्पणियों का जवाब देते हुए यह बयान दिया.

पाकिस्तान बार-बार झूठ परोसता है...

भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर ने कहा, "हम एक बार फिर उस देश की उकसावे वाली बातों का जवाब देने को मजबूर हो रहे हैं, जिसकी अपनी ही नेतृत्व ने हाल ही में उसे 'डंप ट्रक' कहा था. शायद यह अनजाने में ही सही, लेकिन उस देश के लिए सही उपमा है जो इस परिषद के सामने बार-बार झूठ और पुराना प्रोपेगेंडा परोसता है." साथ ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने उस खूबसूरत घाटी को मौत के मैदान में बदल दिया.

वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालने वालों को पनाहगार

भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर ने कहा कि 9/11 की बरसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज जब दुनिया उस त्रासदी को याद कर रही है, हमें उन लोगों की दोहरी मानसिकता भी देखनी चाहिए जिन्होंने उसके मास्टरमाइंड को शरण दी और उसे शहीद का दर्जा दिया. त्यागी ने पुलवामा, उरी, पठानकोट और मुंबई जैसे आतंकी हमलों की याद दिलाते हुए कहा कि पाकिस्तान आज भी वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालने वाले नेटवर्क को वित्तीय मदद और पनाह देता है, और फिर भी नैतिकता का दिखावा करता है.

भारत सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध

इसके साथ ही कहा कि हमें आतंक के प्रायोजक से कोई सबक नहीं चाहिए; अल्पसंख्यकों के उत्पीड़क से कोई उपदेश नहीं चाहिए; और उस देश से कोई सलाह नहीं चाहिए जिसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है. त्यागी ने OIC (इस्लामी सहयोग संगठन) के मंच का पाकिस्तान द्वारा बार-बार दुरुपयोग करने और भारत के खिलाफ झूठ फैलाने की उसकी आदत पर भी सवाल उठाया. भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी संप्रभुता की रक्षा बिना किसी समझौते के करता रहेगा.

