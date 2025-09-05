विज्ञापन
भारत ने ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री का X अकाउंट किया ब्लॉक, जानिए खालिस्तान वाला कनेक्शन

भारत के गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वायरल पोस्ट को पर एक्शन लिया और X प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि वह इस अकाउंट को भारतीय यूजर्स के लिए ब्लॉक कर दे.

भारत सरकार ने ऑस्ट्रिया के अर्थशास्त्री गंथर फेहलिंगर-जाह्न के X (पहले ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है. इसकी वजह है कि गंथर फेहलिंगर-जाह्न ने खालिस्तान के नक्शे के साथ "भारत को तोड़ने" से जुड़ा एक विवादास्पद मैसेज पोस्ट किया था.

गंथर फेहलिंगर-जाह्न ने अपने पोस्ट में लिखा था: "मैं इंडिया को एक्सइंडिया (ExIndia) में तोड़ने करने का आह्वान करता हूं. नरेंद्र मोदी रूस के आदमी हैं. हमें @KhalistanNet के लिए आजादी के दोस्तों की जरूरत है."

भारत के गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वायरल पोस्ट को पर एक्शन लिया और X प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया कि वह इस अकाउंट को भारतीय यूजर्स के लिए ब्लॉक कर दे. तब से यह अकाउंट भारत में डिसेबल कर दिया गया है.

कौन है गंथर फेहलिंगर-जाह्न?

फेहलिंगर-जाह्न यूक्रेन, कोसोवो, बोस्निया और ऑस्ट्रिया की नाटो सदस्यता के लिए ऑस्ट्रियाई समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं. वह दक्षिणी बाल्कन के क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए एक्शन ग्रुप के बोर्ड में भी बैठते हैं.

यह पूछे जाने पर कि क्या विदेश मंत्रालय वियना में ऑस्ट्रियाई सरकार के सामने इस मामले को उठाएगा, विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ सूत्र ने इस विचार को खारिज करते हुए कहा, "इस पर इतना ध्यान क्यों दिया जाए? वह एक पागल (loony) है. उसके पास कोई आधिकारिक पद नहीं है."

फेहलिंगर-जहान के इस X पोस्ट पर सोशल मीडिया पर गुस्से भरी प्रतिक्रियाएं आईं. गौरतलब है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, जुलाई 2024 में, 41 साल में ऑस्ट्रिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधान मंत्री थे. यह ऐतिहासिक यात्रा थी, और भारत- ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई थी.

(रिपोर्टर- आदित्य राज कौल)

पूरी स्टोरी पढ़ें

Khalistan, X Account Blocked, India Khalistani Activities
