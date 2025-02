'...तो मेरा नाम बदल देना', भारत को लेकर दावे पर घिरे बड़बोले पाक PM शहबाज ; मामला जान हंस पड़ेंगे आप

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने बड़बोलेपन से अपने लिए मुसीबत पैदा कर लेते हैं. अभी हाल ही में एक रैली को संबोधित करते हुए ऐसी बातें कहीं, जिनसे लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया. रैली में संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारत को नहीं हराया तो मेरा नाम बदल देना. इस बात पर सोशल मीडिया पर लोग उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं. साथ ही साथ लोग उन्हें नए नाम भी सुझा रहे हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान विकास के मामले में भारत से आगे नहीं निकलता है, तो "मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है." उन्होंने रैली में लोगों से कहा एक दिन ऐसा भी आएगा, जब हम भारत से काफी आगे होंगे.

🛑🛑 If I don't defeat India, my name is not Shehbaz Sharif.



We will defeat regional competitors like India in economic development.”



— Pakistan's Prime Minister



👉 Ek din isko heart attack aa jayega jitna panic hokar bolta hai. 😂😂😂👇 pic.twitter.com/IN0Cy2EQbm